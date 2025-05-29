金門古寧頭社區邀學生共包粽 傳承端午文化

端午節將至，金門古寧頭社區舉行青銀包粽文化傳承活動，由社區長輩教導國小生與金門大學外籍生包粽技藝，傳承中華傳統節慶文化。

端午節將至，金門縣金寧鄉古寧頭社區發展協會今天下午舉行「青銀包粽文化傳承與長者關懷」活動，由社區長輩擔任文化傳承老師，教導共約40名古寧國小學生與金門大學外籍生，一步步學習捲粽葉、裝餡料到綁棉繩等包粽技藝。

金寧鄉長楊忠俊致詞表示，端午將至，許多社區都在此時團聚並舉辦包粽子活動，而古寧頭社區還很用心融入傳承概念，結合國小學生與金門大學外籍生傳承中華傳統節慶文化。

到場參與的古姓印尼外籍生受訪表示，印尼也有吃粽子習俗，但在家鄉沒有包粽子的經驗，「到金門後才第1次包粽子，是很特別有趣的體驗。」

今天包粽活動結束後，古寧頭社區發展協會也將肉粽送至社區內的弱勢家庭與獨居長者家中，將端午祝福傳遞至需要關懷場所。