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端午出遊潮！屏警交管措施 墾丁、萬巒景點徒步區

中央社／ 屏東縣29日電

端午連假明起連3日，適逢東港「黑鮪魚文化觀光季」，警方預期將吸引大量遊客湧入屏東；將採台1線調撥車道等交通疏導措施，並於墾丁、萬巒腳街特定時段設徒步區。

屏東縣政府警察局今天發布新聞稿表示，因應連假車潮，針對主要幹道與易壅塞路段，將啟用「屏鵝公路智慧號誌交控系統」，依實際車流調整號誌時制，高車流時段啟動「長綠號誌」，提高車輛通行效率。

屏東縣警局表示，預計30日上午起，台1線水底寮至內獅段實施「南下調撥車道」，6月1日中午起配合北返車潮，於台1線楓港至枋山段啟動「北上調撥車道」，並結合永翔路交通分流策略，減緩路段壓力。

針對熱門觀光地區，恆春警分局於30、31日晚間6至10時，在墾丁大街實施「人車分流」管制，改為徒步區，所有車輛須改道行駛大灣路，確保行人安全與商圈秩序。此外，華僑市場、萬巒豬腳街、勝利星村、南灣及霧台風景區等景點，也將強化違規停車取締行動。

內埔警分局表示，萬巒鄉民和路上「豬腳街」，連假3日已公告為「行人徒步區」，早上8時至晚上8時禁止車輛進入。褒忠路及永和巷6處停車場內，約有240個車位，民眾一定要先將車輛停妥，再步行前往「豬腳街」用餐。

屏東縣警察局長戴台㨗表示，端午連假期間，警局將以最高標準應變部署，透過科技管理與現場執勤並重，守護民眾出行安全。

連假 屏東縣政府

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