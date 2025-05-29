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澎湖地方型SBIR計畫啟動 觀光旅遊等最高補助百萬

中央社／ 澎湖縣29日電
澎湖縣長陳光復。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣長陳光復。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣陳光復今天宣布，今年地方型SBIR計畫啟動，將聚焦「觀光旅遊」、「健康長照」、「食品產業」及「數位應用」四大具潛力與地方特色領域，每案最高可獲100萬元補助。

澎湖縣政府今天下午在一會議室舉辦推動「地方產業創新研發推動計畫（SBIR）」說明會，並邀請縣內申請地方型SBIR計畫7家業者交流與經驗分享。

陳光復表示，今年「地方產業創新研發推動計畫（SBIR）」，將以「觀光旅遊」、「健康長照」、「食品產業」及「數位應用」具潛力與地方特色領域，導入創新思維，協助企業突破傳統框架，打造新型商業模式與高附加價值商品。

澎縣府建設處表示，今年地方型SBIR補助計畫，計有新台幣1000多萬元，即起至7月25日受理申請，每案最高可獲100萬元補助，並自6月8日至7月8日下鄉舉辦3場說明會，採「資金挹注」與「專家輔導」雙軌並進模式，協助在地業者投入創新研發、培養研發人才、強化技術能力，進而創造在地就業機會，促進產業鏈合作，建構永續發展地方產業生態系。

陳光復 長照 澎湖縣

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