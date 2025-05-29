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興達電重啟燃煤機組藍控陳其邁及團隊瀆職 市府重申：一切合法

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議會國民黨團今午開記者會，質疑市府包庇台電，將具名提出檢舉，環保局若持續無所作為，不排除提起告訴，讓檢調機關介入調查。記者徐白櫻／攝影
高市議會國民黨團今午開記者會，質疑市府包庇台電，將具名提出檢舉，環保局若持續無所作為，不排除提起告訴，讓檢調機關介入調查。記者徐白櫻／攝影

台電興達電廠重啟3、4號燃煤機組，高市議會國民黨團認為市府縱容台電違法，揚言提告瀆職。高市府重申，電廠「除役」或「即將除役」之機組轉為備用，係由中央經濟部核定，毋須地方政府同意；環保局在全程嚴格監控，民眾也可透過網站公開資訊即時了解運轉情形。

國民黨團今午開記者會，質疑台電自創「備用機組」之說法，意義不等同於「緊備機組」，環評承諾掩蓋違法，蓄意規避法規，將向市府檢舉台電公司，市府若不處理，下周對市長陳其邁及環保局長張瑞琿提告瀆職。

高市府重申，依電業法57條規定，電廠除役或即將除役之機組轉為備用，係由中央經濟部核定，毋須地方政府同意。另依據電力設施空氣汙染物排放標準規定，在沒有操作許可之下，作為備用之單一機組，年運轉時數不得超過720小時。

此外，興達電廠第3、4號燃煤機組操作許可證，已於去年9月30日到期，台電公司去年4月8日、9月26日提出申請許可證展延，高雄市政府皆予以駁回。而興達第3、4號燃煤機組做為備用機組，與1、2號機組及大林5號機組相同，根據環評承諾在第一季、第四季不可啟動，且需在備轉容量率低於8%時（興達電廠1、2號及大林5號，需為備轉容量率低於6%）始可啟動。

民進黨議員邱俊憲也強調，陳其邁市長上任後，市府對興達電廠的操作許可態度轉趨嚴格，並未核發正常操作許可；環保局依法監督，興達電廠在符合環評承諾及法規但書的條件下運作，排放亦未超標，環保局長何錯之有？

環評 環保局長 台電

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