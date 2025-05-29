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林保署屏東分署林後四林大型竹藝品「穿越」啟用 藝術性兼固碳3.1公噸
為了推動國產竹材的創新應用與美學發展，農業部林業及自然保育署屏東分署在林後四林平地森林園區，打造第二座大型竹構藝術作品「穿越」，以國產桂竹、刺竹為材料，展現太陽日出與日落的軌跡，象徵自然節律與生命流動，今日舉行啟用儀式。
屏東分署以「山、村共生」核心精神，之前已於林後四林平地森林公園打造第一座大型竹構藝術作品「納」。此次與藝術家游文富繼續合作，打造第二件作品「穿越」，以太陽輻射線的光芒為創作靈感，象徵人類自古以來對太陽的敬畏與文化起源的探尋。
作品設置於園區東西向軸線，順應太陽在四季日出與日落的軌跡，創造陽光穿透作品孔洞的光影變化。隨著時間推移，遊客可在不斷轉換的日照中，感知自然節律與生命流動，猶如穿越時空，體會自身與自然共存的詩意。
游文富表示，作品展現竹材質地的溫潤與穩定，在力與柔之間取得平衡。竹節的排列與光影的流動，可交織出空間載體，邀請遊客走入其中，可觀察光的軌跡，感受穿越季節時序的節奏與土地的脈動。
屏東分署長楊瑞芬表示，此作品選用4至5年生、長度6公尺的桂竹500根、刺竹10根，以手工破蔑方法加工處理，展現竹材在物理條件上的高度可塑性，也透過藝術創作將竹子注入新的生命力。
他說，依據林業試驗所研究結果，一根5年生的桂竹約可固定6.2公斤的二氧化碳，此作品共吸存近3.1公噸的二氧化碳，作品除了展現藝術價值外同時也對淨零固碳有貢獻。
他說，竹材除了應用於藝術，在建築、家具、器具等日常生活領域也都有多元利用，是推動綠色經濟的重要資源。來義鄉長莊景星表示，作品「穿越」的意象，恰好呼應排灣族人「太陽之子」的象徵，讓人驚豔與感動。
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