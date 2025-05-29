快訊

BLACKPINK成員Jisoo親哥「涉偷拍私密片外流」 公司火速發聲

太魯閣號案奪49命…禍首包商肇逃無罪變有罪 審判長曝理由

興達機組運轉風波 高市藍議員擬檢舉台電要環局開罰

中央社／ 高雄29日電
高雄興達電廠火力發電機組。聯合報系記者劉學聖／攝影
高雄興達電廠火力發電機組。聯合報系記者劉學聖／攝影

興達燃煤機組運轉引發外界關注，高市議會國民黨團今天表示，將具名檢舉要求高市環保局對台電開罰；若環局無作為就要對高雄市長陳其邁、環保局長張瑞琿、台電等提告。

國民黨團今天開記者會，針對興達電廠3、4號機組運轉，國民黨高市議員黃香菽、陳麗娜、白喬茵、邱于軒等數名議員將具名檢舉台電，要求環保局依法開罰，否則不排除對陳其邁、張瑞琿及台電提出告訴。

黃香菽、陳麗娜都說，興達電廠3、4號機組操作許可與生煤使用許可已於去年9月到期，台電向環保局申請遭駁回，但在今年仍強行燃煤，很明顯是違法燒煤。

邱于軒說，環保局23日一天內發了兩份自相矛盾公文，第一份公文強調興達電廠已無操作許可，應立即停止操作，但稍晚公文卻與台電說法同調，台電根本不是技術性錯誤，而是蓄意規避法規、欺騙市民。

白喬茵表示，台電罔顧高雄人健康，難道陳其邁真的吞得下去嗎？台電自創「備用機組」說詞，無照啟用3、4機組，已經是蓄意違法；若環保局持續無所作為，將啟動專案調查，且提起告訴讓檢調機關介入調查。

高市府重申，依電業法57條規定，電廠除役或即將除役機組轉為備用，此由中央經濟部核定，毋須地方政府同意；備用機組啟動過程，環保局嚴格監控，民眾也可透過網站公開資訊即時了解運轉情形。

此外，高市議會民進黨團透過新聞稿表示，今天是此會期最後一天審查，原議程安排審查未處理完的市府提案、議員提案、擱置案等；但國民黨團卻持續以台電興達電廠3、4號機組相關議題為由，刻意迴避就議案實質討論，頻繁干擾議程推進，嚴重阻礙市政審查程序。

興達電廠 環保局長 國民黨 台電

延伸閱讀

台灣氣候行動博覽會回到高雄 市府提五大行動拚減碳

藍高雄黨團為興達燃煤發電槓上市府 揚言告陳其邁瀆職

高市環保局放水興達電廠？議員爆：一日發2公文矛盾「要求停機又允許」

興達電廠再爆除役1、2號機開機 環保局：定期測試未發電

相關新聞

高雄某幼稚園爆「失控師暴打孩童」 園方緊急解聘接受調查

高雄鳳山區某幼兒園23日發生一名老師疑似情緒失控毆打孩童頭部，家長事後發現後報案，高雄市教育局26日接獲校安通報，下令要...

藍眼淚熱潮 連江縣端午節訂房率全台最高

連江縣政府今天指出，端午連假期間連江縣旅宿平均訂房率達71.89%，勇奪全台第1，且是全國唯一破7成縣市

澎湖地方型SBIR計畫啟動 觀光旅遊等最高補助百萬

澎湖縣長陳光復今天宣布，今年地方型SBIR計畫啟動，將聚焦「觀光旅遊」、「健康長照」、「食品產業」及「數位應用」四大具潛...

興達電重啟燃煤機組藍控陳其邁及團隊瀆職 市府重申：一切合法

台電興達電廠重啟3、4號燃煤機組，高市議會國民黨團認為市府縱容台電違法，揚言提告瀆職。高市府重申，電廠「除役」或「即將除...

林保署屏東分署林後四林大型竹藝品「穿越」啟用 藝術性兼固碳3.1公噸

為了推動國產竹材的創新應用與美學發展，農業部林業及自然保育署屏東分署在林後四林平地森林園區，打造第二座大型竹構藝術作品「...

北高雄濱海自行車道未連貫海岸線 議員批浪費絕美景觀

北高雄沿海有著絕佳美景，高雄市近年規畫24.4公里的濱海自行車道，能串連蚵仔寮漁港、彌陀漁港至彌陀濱海遊樂區，但市議員發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。