快訊

BLACKPINK成員Jisoo親哥「涉偷拍私密片外流」 公司火速發聲

太魯閣號案奪49命…禍首包商肇逃無罪變有罪 審判長曝理由

金門長青會包粽迎端午 志工齊心傳遞節慶溫情

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長青會舉辦「慶祝端午包粽活動」，婆婆媽媽動作迅速的包出一顆顆粽子，現場香味四溢。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長青會舉辦「慶祝端午包粽活動」，婆婆媽媽動作迅速的包出一顆顆粽子，現場香味四溢。記者蔡家蓁／攝影

一年一度的端午節即將到來，金門縣長青會今天在北堤路會址舉辦「慶祝端午包粽活動」，在志工婆婆媽媽們的巧手下，一顆顆鹹香四溢，帶著粽葉香氣，黃金三角比例的肉粽快速完成，美味肉粽讓人垂涎三尺，長青會表示，將會把肉粽分送給社區獨居長者與弱勢族群，送上一份節慶關懷。

活動現場由志工媽媽們展現多年經驗與巧手，三兩下就包出一顆顆黃金比例、鹹香四溢的傳統肉粽，此次共準備約120斤糯米，包出700多顆粽子，餡料豐富，包含滷肉、蝦米、干貝、香菇、鵪鶉蛋等上選食材，為了確保風味，滷肉更提前一天燉煮並冰鎮，使每一口都散發濃郁香氣。

金門縣長青會總幹事李永金表示，除了長青會會員外，活動特別邀請晨心園的個案共同參與，讓他們透過親手包粽子，體驗節慶習俗，並從中獲得參與感與成就感，包括金城鎮長李誠智與各里里長也到場與長者同歡；志工們從清洗粽葉、糯米，到處理內餡、包粽蒸煮，各個環節展現出分工合作與人情味。

理事長許淑慧則說，端午節是華人重要的傳統節慶，金門民眾也相當重視這個節日，長青會藉由這次活動，不只是歡慶佳節，更希望把愛與關懷送進社區的每個角落，包好的粽子將分送給志工幹部、晨心園個案、社區獨居長者與其他弱勢團體，讓每一位收到粽子的人，都能感受到節日的溫情。

一年一度的端午節即將到來，金門縣長青會在北堤路會址舉辦「慶祝端午包粽活動」，金城鎮長李誠智（右三）也率各里里長到場參與，分享包粽的樂趣。記者蔡家蓁／攝影
一年一度的端午節即將到來，金門縣長青會在北堤路會址舉辦「慶祝端午包粽活動」，金城鎮長李誠智（右三）也率各里里長到場參與，分享包粽的樂趣。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長青會舉辦「慶祝端午包粽活動」，現場多位婆婆媽媽動作迅速的包出一顆顆粽子。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長青會舉辦「慶祝端午包粽活動」，現場多位婆婆媽媽動作迅速的包出一顆顆粽子。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長青會舉辦「慶祝端午包粽活動」，會員與志工共完成700多顆美味的粽子，大家笑開懷。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長青會舉辦「慶祝端午包粽活動」，會員與志工共完成700多顆美味的粽子，大家笑開懷。記者蔡家蓁／攝影

金門 獨居 包粽子

延伸閱讀

9種芳香類藥材製作端午香包 這兩類對象佩戴要小心

彰化縣稽查端午應景食品 「癡情玫瑰花」農藥殘留逾標

端午狂吃粽子？當心吃進一堆油 甜辣醬、花生粉再多40卡

影／互助互惠 豐原太平洋百貨金門物產展今天起展售

相關新聞

高雄某幼稚園爆「失控師暴打孩童」 園方緊急解聘接受調查

高雄鳳山區某幼兒園23日發生一名老師疑似情緒失控毆打孩童頭部，家長事後發現後報案，高雄市教育局26日接獲校安通報，下令要...

藍眼淚熱潮 連江縣端午節訂房率全台最高

連江縣政府今天指出，端午連假期間連江縣旅宿平均訂房率達71.89%，勇奪全台第1，且是全國唯一破7成縣市

澎湖地方型SBIR計畫啟動 觀光旅遊等最高補助百萬

澎湖縣長陳光復今天宣布，今年地方型SBIR計畫啟動，將聚焦「觀光旅遊」、「健康長照」、「食品產業」及「數位應用」四大具潛...

興達電重啟燃煤機組藍控陳其邁及團隊瀆職 市府重申：一切合法

台電興達電廠重啟3、4號燃煤機組，高市議會國民黨團認為市府縱容台電違法，揚言提告瀆職。高市府重申，電廠「除役」或「即將除...

林保署屏東分署林後四林大型竹藝品「穿越」啟用 藝術性兼固碳3.1公噸

為了推動國產竹材的創新應用與美學發展，農業部林業及自然保育署屏東分署在林後四林平地森林園區，打造第二座大型竹構藝術作品「...

北高雄濱海自行車道未連貫海岸線 議員批浪費絕美景觀

北高雄沿海有著絕佳美景，高雄市近年規畫24.4公里的濱海自行車道，能串連蚵仔寮漁港、彌陀漁港至彌陀濱海遊樂區，但市議員發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。