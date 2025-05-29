金門長青會包粽迎端午 志工齊心傳遞節慶溫情

一年一度的端午節即將到來，金門縣長青會今天在北堤路會址舉辦「慶祝端午包粽活動」，在志工婆婆媽媽們的巧手下，一顆顆鹹香四溢，帶著粽葉香氣，黃金三角比例的肉粽快速完成，美味肉粽讓人垂涎三尺，長青會表示，將會把肉粽分送給社區獨居長者與弱勢族群，送上一份節慶關懷。

活動現場由志工媽媽們展現多年經驗與巧手，三兩下就包出一顆顆黃金比例、鹹香四溢的傳統肉粽，此次共準備約120斤糯米，包出700多顆粽子，餡料豐富，包含滷肉、蝦米、干貝、香菇、鵪鶉蛋等上選食材，為了確保風味，滷肉更提前一天燉煮並冰鎮，使每一口都散發濃郁香氣。

金門縣長青會總幹事李永金表示，除了長青會會員外，活動特別邀請晨心園的個案共同參與，讓他們透過親手包粽子，體驗節慶習俗，並從中獲得參與感與成就感，包括金城鎮長李誠智與各里里長也到場與長者同歡；志工們從清洗粽葉、糯米，到處理內餡、包粽蒸煮，各個環節展現出分工合作與人情味。