台灣氣候行動博覽會回到高雄 市府提五大行動拚減碳

第五屆台灣氣候行動博覽會將於10月回到高雄駁二，市府與國際氣候發展智庫發起倡議，盼透過五大行動實踐國家NDC3.0減碳新目標，並力助高雄高碳產業轉型。

高雄市政府今天在淨零學院舉辦「2025 TAIWANCOP5啟動儀式」，由市長陳其邁、總統府副秘書長張惇涵、中央部會、民進黨立委邱議瑩、中鋼、國泰等企業共同為10月24日至26日在高雄駁二舉辦的「第五屆台灣氣候行動博覽會（TAIWAN COP5）」揭開序幕。市府與國際氣候發展智庫（ICDI）合作發起「台灣氣候行動夥伴倡議」，透過五大行動，實踐國家NDC3.0減碳新目標，並力助高雄高碳產業轉型。

陳其邁致詞表示，高雄作為全台工業重鎮，2023年排放量4952萬噸占全國1/5，其中又以工業排放占80%最高，所以協助產業轉型是城市減碳最關注課題；建議中央應考量整體國家財政，共同協助企業解決轉型問題，譬如碳費徵收即建議用於補助企業實質減碳，呼籲各界一同落實氣候行動。

環保局長張瑞琿表示，面對國家減碳新目標，市府已開始新一輪行動，在政策方面，啟動第3期減量方案（2026年至2030年）研擬；綠色經濟方面推動碳權主軸計畫，包含電動樁、生質能等申請專案；產業減碳部分則透過淨零學院、自主減量計畫輔導團等，協助碳費優惠費率取得、綠領人才培育。

張瑞琿指出，今天活動也透過專題演講、工作坊，探討氣候變遷造成的「高溫調適」與「水資源管理」，並由市政府發表「氣候變遷調適平台」、「綠建築降溫」等策略。

台灣氣候行動博覽會是由國際氣候發展智庫自2021年起主辦的年度氣候盛會，第一屆從高雄出發，歷經台北、台中，於第五屆回到高雄駁二。在此重要時間點，高市府特別與智庫提出「台灣氣候行動夥伴倡議」，邀請各界共同落實包括六大部門減碳計畫、綠色經濟制度、綠領人才培育、在地化減碳、調適等五大行動，作為博覽會主軸，期望大家將倡議轉換為實際行動，並於博覽會中呈現具體成果。