金門環島西路二段拓寬動土 接軌改善金門大橋交通要道

金門縣政府推動的「金寧鄉環島西路二段（金大路口至東坑路口）道路拓寬工程」，昨日舉行動土典禮，宣告正式啟動總經費新台幣7208萬元、全長約1490公尺的交通建設，金門縣長陳福海親自主持，並邀集地方民代、鄉公所及社區人士共同見證，展現改善交通、深耕民生的決心。

此次拓寬工程屬於金門特定區都市計畫道路，起點為金門大學前的金大路口，終點至東坑路口，完工後將無縫銜接縣府積極開闢的2-29號計畫道路，成為金門大橋湖下端銜接金城市區的重要幹道。工務處表示，目前該段道路寬度僅約7至8公尺，為混合車道設計，汽機車、人車混行，安全風險高。加上路面鋪設老舊，裂縫與坑洞遍佈，部分路段高低起伏明顯，嚴重影響行車視線與穩定性，提升改善刻不容緩。

拓寬後的新道路設計寬度將達13.1公尺，規劃雙向各一車道，另設有慢車道與人行空間，並同步施作排水、照明與管線工程，整體施工工期預計為345個日曆天。完工後將有效分流慈湖路與湖下聚落通往金城市區的車流量，紓解市區交通瓶頸，同時強化金寧與金城、金東之間的運輸能量，為居民打造更安全、便捷與舒適的行車環境。

動土典禮由縣長陳福海主持，他指出，環島西路為縣內「三橫三縱」交通主幹網之一，其拓寬工程不僅是道路改善，更是帶動區域發展的催化劑，他回顧8年前，縣府為降低金門大學周邊車禍風險，曾特別利用暑假期間進行校門口至環島北路的道路改善，顯著提升了交通安全。此次拓寬工程則是延續當時的用心規劃與施政精神，進一步拓展至東坑路口，與2-29號計畫道路形成完善銜接，對整體路網優化意義深遠。

據了解，2-29道路串連金門大橋，自烈嶼鄉一路延伸至金城鎮、金寧鄉，再到金沙鎮，沿線涵蓋多項重點建設，並以「預算用在刀口上」原則確保工程品質與進度，回應民眾期待。

金寧鄉長楊忠俊也指出，金寧人口穩定成長，新社區不斷形成，道路順暢是推動建設的關鍵，他感謝縣府重視交通基礎工程，並呼籲鄉親支持。