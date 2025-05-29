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北高雄濱海自行車道未連貫海岸線 議員批浪費絕美景觀

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市規畫全長24.4公里、風景優美的「北高雄濱海自行車道」，但並非全為濱海道路，部分路段已市區道路替代，民代認為應重新規畫、檢討路線。記者宋原彰／攝影
高雄市規畫全長24.4公里、風景優美的「北高雄濱海自行車道」，但並非全為濱海道路，部分路段已市區道路替代，民代認為應重新規畫、檢討路線。記者宋原彰／攝影

北高雄沿海有著絕佳美景，高雄市近年規畫24.4公里的濱海自行車道，能串連蚵仔寮漁港、彌陀漁港至彌陀濱海遊樂區，但市議員發現號稱「濱海」自行車道卻有多處斷點，民眾被迫往內騎往市區道路的替代路線，浪費海岸美景，且道路鋪面、標線規畫不足，但市府各局處多年來互相推遲責任、未有新進度。

交通局目前已規畫全長24.4公里「北高雄濱海自行車道」，起點在梓官區通安宮牌樓、終點為永安區保寧宮，沿途行經柯仔寮漁港、赤崁海堤步道、南寮彌陀漁港和彌陀海濱遊樂園等；其中蚵仔寮漁港到彌陀濱海遊樂區，因海線觀光資源多，早期有海上藍色公路之稱，但市議員宋立彬認為整段車道並非筆直且濱海闢建，浪費絕佳景致。

宋立彬表示，北高雄梓官至彌陀的海岸線，傍晚的夕陽餘暉景致很迷人，濱海自行車道能吸引很多遊客，但該自行車路線在蚵仔寮漁港往北，僅到赤坎海濱，為濱海路段，之後就需往內至赤坎北路，經由市區公園路接至彌陀漁港，浪費長達3公里的海岸景致，他多年來爭取新設車道，交通局、海洋局、水利局互相推托權責，毫無進度。

議員林志誠表示，他不斷建議規畫一條海岸線自行車道，但始終未能串聯，交通局將部分路線以市區道路作為替代方案，只是暫時性作法，筆直順暢的路線才是市府需努力的方向。記者實際觀察，濱海自行車道雖多數設於堤防道路上，景色優美，但路面未有自行車專用道路標線，汽機車和腳踏車共駛路面，且多處路面破損、凹凸不平。

市長陳其邁表示，北高雄濱海自行車道沿途經過濕地、漁港等，地形上有限制，目前由秘書長郭添貴主導協調，第一階段計畫已將沿線的路牌、補給站、鋪面等做改善，第二階段計畫則由交通局規畫後申請中央經費，不足部分由市府負擔。交通局表示，赤崁地區海岸以北因大量堤岸消波塊，必須向內走市區道路。

秘書長郭添貴表示，北高雄濱海自行車道已確定路線，市府持續在路線上增設打氣補給站、書面與網路簡介，蚵仔寮往永安路段有幾處尚未連貫，需繞至台17線或市區道路騎乘，目前彌陀漁港南側會施作緩坡橋樑銜接，可完成部分串聯。

高雄市規畫全長24.4公里、風景優美的「北高雄濱海自行車道」，但並非全為濱海道路，部分路段已市區道路替代，民代認為應重新規畫、檢討路線。記者宋原彰／攝影
高雄市規畫全長24.4公里、風景優美的「北高雄濱海自行車道」，但並非全為濱海道路，部分路段已市區道路替代，民代認為應重新規畫、檢討路線。記者宋原彰／攝影
高雄市規畫全長24.4公里、風景優美的「北高雄濱海自行車道」，但並非全為濱海道路，部分路段已市區道路替代，民代認為應重新規畫、檢討路線。記者宋原彰／攝影
高雄市規畫全長24.4公里、風景優美的「北高雄濱海自行車道」，但並非全為濱海道路，部分路段已市區道路替代，民代認為應重新規畫、檢討路線。記者宋原彰／攝影
高雄市規畫全長24.4公里、風景優美的「北高雄濱海自行車道」，但並非全為濱海道路，部分路段已市區道路替代，民代認為應重新規畫、檢討路線。記者宋原彰／攝影
高雄市規畫全長24.4公里、風景優美的「北高雄濱海自行車道」，但並非全為濱海道路，部分路段已市區道路替代，民代認為應重新規畫、檢討路線。記者宋原彰／攝影

車道 議員 自行車

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