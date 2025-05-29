藍高雄黨團為興達燃煤發電槓上市府 揚言告陳其邁瀆職

高雄國民黨團不滿興達電廠3、4號機組在沒有操作許可及生煤使用許可下燃煤發電，質疑環評承諾不能凌駕空汙法，市府應該帶頭捍衛高雄人呼吸健康空氣權益，而不是當中央政府的「小漢ㄟ（小弟）」，將向市府檢舉台電，若未獲回應，下周提告陳其邁及環保局長張瑞琿瀆職。

國民黨黨團總召黃香菽會同邱于軒、陳麗娜、白喬茵、李雅靜及鄭安秝等議員在議會召開記者會，針對興達電廠燃煤機組運轉爭議，指責市府環保局謊話連篇，完全無作為，議會將啟動專案調查。

邱于軒認為高市府自創「備用機組」來混淆「緊急備用機組」。她說明，緊急備用機組才可以不受操作許可規範，然而台電講得很清楚，興達3、4號機組是環評承諾的備用機組，緊備機組只有興達1、2號及大林5號，環保局不該以環評承諾踰越空汙法，不能一直以備用機組為台電開脫；公務員應作為不作為，下周要提告環保局長張瑞琿及陳其邁市長瀆職。

陳麗娜也質疑，緊急備用電力設施是指供電系統跳電、限電期間或其他維持供電系統正常運轉之機組，這個法給台電太多空間，隨時可對地方伸手，對於沒有操作許可或除役機組想用就用；空汙法規範，只要燃燒生煤就要跟縣市政府申請，興達3、4號機組連操作許可都申請不到，何來生煤許可證？空汙法給武器，高雄市府卻不用。

「市長不是應該帶頭捍衛市民健康，為何會變成小害ㄟ？」白喬茵質疑，依據空汙法，固定汙染源需要申請操作許可，但沒想到市府及民進黨議員為台電護航，搶當台電發言人，公權力被放在地上踩踏，難道不生氣？希望陳其邁帶頭向中央抗議，這才是大家心目中的暖男好市長，市府環保局要硬起來。