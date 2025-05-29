廢蚵殼外套保暖又防曬 澎湖縣府添購千件送社福志工

澎湖縣有許多社福志工平時都需外出走訪各社區探訪高齡長者，或為獨居長者送餐，但面對澎湖的氣候冬天風寒強勁、夏天日曬炎熱，縣府為此添購1280件值勤外套，還特別選用廢棄蚵殼回收再製材料，希望能為志工們遮風擋雨。

澎湖縣府表示，這批外套主要是提供給服務於長照機構、社區照顧關懷據點及縣府相關單位的社福志工，縣府特別選擇廢棄蚵殼再製而成的值勤外套，是因廢蚵殼製成的衣物材料有保暖遮曬的效果，希望讓志工在值勤時更加舒適，也能保暖防曬。

澎湖縣長陳光復表示，澎湖夏季氣候炎熱、冬季冷風強勁，志工們長時間奔走於社區各地提供關懷訪視、獨居長者送餐等服務，十分辛苦，因此希望以這1280件值勤外套提供給縣內志工夥伴，向他們長年無私的奉獻與辛勞，表達最崇高的敬意與誠摯的感謝，也能展現更專業、溫暖的服務形象。

陳光復強調，澎湖的社會福利服務從新生兒照顧到高齡長輩的照護，全齡照護網絡日趨完善，無論是社區共餐、送餐服務、居家照顧、交通接送或是社區關懷據點的推動，背後都少不了志工們愛心與行動力的支持。他深深感謝每一位志工長期以來默默付出，溫暖社會每一個角落。