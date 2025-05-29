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核三延役823公投 屏東縣環保局長：這才是最大笑話 

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣議員洪明江今在議會質詢環保局長顏幸苑，對於核三延役公投態度。圖／取自屏東縣議會直播網站
屏東縣議員洪明江今在議會質詢環保局長顏幸苑，對於核三延役公投態度。圖／取自屏東縣議會直播網站

中央選舉委員會訂8月23日重啟核三公投案，民進黨籍屏東縣議員洪明江今在議會質詢環保局長顏幸苑說，這個決議是很低級笑話，笑話有分等級，顏幸苑也附和說，「最笑話的是，怎麼可以公投核三廠，說要公投，這才是最大的笑話」，核電重啟，應該是要全國核電一起討論，不能只針對屏東。

核三廠二號機5月17停止運轉，台灣進入非核家園，屏東縣府衛生局、環保局、長照處今縣議會業務報告。民進黨籍縣議員洪明江詢問顏幸苑對於核三廠除役態度，以及核三延役公投的看法？

顏幸苑說，核三廠一號機組去年除役，二號機組今年5月17日停止運轉，除役的環評還沒有經環保署通過，除役環評要進入二階環評，台電有表示今年7月才送出。要依中央規定，若要除役或真正延役，要核安委員會同意。台電提出來，要經過經濟部。

顏幸苑說，依她個人看法，「程序一定要正當，一定要經過專業的評估，一定要核安委員會，有專業評估過，要安全無虞」，這三點是她最關切的。

洪明江說，專業程序部分，與法規部分，程序都沒有完整，立法院草率通過要公投。核三到底要不要延役，又是再次鬧一個大笑話，核三廠在屏東40年，對屏東的土地、空氣、海洋，汙染的影響度，環保局應該要做統計，讓縣民了解。

洪明江批評說，屏東縣民距離核三廠最近，但現在還是無感。他認為權利問題不得表決，就像中午時間到了，他提議主席請吃飯好不好？大家都舉手，主席可以拒絕有說不的權利。他批立法院草率，「真的是兒戲，以為多數什麼事情都可以做了嗎？」他請環保局讓屏東縣民知道，核三廠40年來，對屏東縣民影響的程度是什麼？

顏幸苑回答說，依據環保法令，環保局可以管理的是屬於非游離輻射，像是電塔、微波爐。環境部有規定。核三廠部分，環保局可以管的就是溫排水，排水不可以超過溫度，放流水標準有管理。她會查找資料，核三廠對屏東的空氣、水、土壤的影響整理出來，讓縣民知道。

顏幸苑說，核三廠反應爐裝置同時，就有刻何時要除役，除非經評估，安全無虞，過去法規5年前評估，立法院沒有評估，就直接通過。

洪明江說，這個決議是很低級的笑話，笑話還有分等級。顏幸苑回，「最笑話的是，怎麼可以公投核三廠，說要公投，這才是最大的笑話」，核電重啟，應該是要全國核電一起討論，不能只針對屏東。

洪明江說，台灣到底有沒有需要核能發電？屏東忍受40年，要讓人民了解生存權、生命權的重要，還是補助、回饋的重要？

核三廠 屏東縣 公投

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