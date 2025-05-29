獨／許銘春後悔參與市長初選 高雄競選辦公室已關閉

勞動部前部長許銘春昨赴民進黨廉政會說明，傳出她後悔參加高雄市長初選，目前已經暫停初選腳步。許銘春團隊幕僚今天證實，因房東另有用途，高雄競選辦公室已經關閉，其餘內容不回應。

2026高雄市長有林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆4位立委爭取提名，另有勞動部前部長許銘春也宣布參選。許銘春去年11月在中華四路設「高雄有春」競選辦公室，5位參選人中最早宣布成立競選服務處。

勞動力發展署前北分署長謝宜容涉貪案波及許銘春，許昨赴民進黨廉政會說明。根據廉政會主委邱駿彥轉述，許銘春感嘆不該參加初選，才會被攻擊到這種程度；目前初選已經停下來，等案子確定沒事，再視情勢啟動。