聽新聞
0:00 / 0:00
獨／許銘春後悔參與市長初選 高雄競選辦公室已關閉
勞動部前部長許銘春昨赴民進黨廉政會說明，傳出她後悔參加高雄市長初選，目前已經暫停初選腳步。許銘春團隊幕僚今天證實，因房東另有用途，高雄競選辦公室已經關閉，其餘內容不回應。
2026高雄市長有林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆4位立委爭取提名，另有勞動部前部長許銘春也宣布參選。許銘春去年11月在中華四路設「高雄有春」競選辦公室，5位參選人中最早宣布成立競選服務處。
勞動力發展署前北分署長謝宜容涉貪案波及許銘春，許昨赴民進黨廉政會說明。根據廉政會主委邱駿彥轉述，許銘春感嘆不該參加初選，才會被攻擊到這種程度；目前初選已經停下來，等案子確定沒事，再視情勢啟動。
在舊部屬謝宜容爆發霸凌案後，許銘春受波及，參選腳步趨緩，減少現身公開場合。幕僚今天低調證實，競選辦公室人員調整及房東收回房屋另有用途，服務處暫停運作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言