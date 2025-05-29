快訊

從第一掉到第三…盧秀燕滿意度下降挨批 嘆優等生考一次99分就被罵

北捷公告「禁止2行為」 違者恐噴7500元、強制送出站

世界健身收購美國World Gym後喊進軍泰國 究竟有何利基

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／許銘春後悔參與市長初選 高雄競選辦公室已關閉

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
前勞動部長許銘春爭取高雄市長提名，去年11月率先在高雄市前金區中華四路設服務處。圖／本報資料照
前勞動部長許銘春爭取高雄市長提名，去年11月率先在高雄市前金區中華四路設服務處。圖／本報資料照

勞動部前部長許銘春昨赴民進黨廉政會說明，傳出她後悔參加高雄市長初選，目前已經暫停初選腳步。許銘春團隊幕僚今天證實，因房東另有用途，高雄競選辦公室已經關閉，其餘內容不回應。

2026高雄市長有林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆4位立委爭取提名，另有勞動部前部長許銘春也宣布參選。許銘春去年11月在中華四路設「高雄有春」競選辦公室，5位參選人中最早宣布成立競選服務處。

勞動力發展署前北分署長謝宜容涉貪案波及許銘春，許昨赴民進黨廉政會說明。根據廉政會主委邱駿彥轉述，許銘春感嘆不該參加初選，才會被攻擊到這種程度；目前初選已經停下來，等案子確定沒事，再視情勢啟動。

在舊部屬謝宜容爆發霸凌案後，許銘春受波及，參選腳步趨緩，減少現身公開場合。幕僚今天低調證實，競選辦公室人員調整及房東收回房屋另有用途，服務處暫停運作。

前勞動部長許銘春競選服務處設於高雄市前金區中華四路一棟大樓的2樓，幕僚證實，目前已經停止運作。 圖／本報資料照
前勞動部長許銘春競選服務處設於高雄市前金區中華四路一棟大樓的2樓，幕僚證實，目前已經停止運作。 圖／本報資料照

許銘春 廉政

延伸閱讀

興達電廠重啟燃煤發電 爭市長大位的林岱樺、邱議瑩等綠委表態了

影／大林、興達電廠高汙染機組接連啟動 柯志恩戳破政府說不缺電

總預算遭刪！高雄一般性補助款少52億 立委賴瑞隆：高雄人絕不接受

民進黨開除5共諜黨籍 中評會主委賴瑞隆：捍衛黨紀國安

相關新聞

獨／許銘春後悔參與市長初選 高雄競選辦公室已關閉

勞動部前部長許銘春昨赴民進黨廉政會說明，傳出她後悔參加高雄市長初選，目前已經暫停初選腳步。許銘春團隊幕僚今天證實，因房東...

朱立倫嗆高雄要率先改名中正路 陳其邁：需民眾連署提建議

國民黨主席朱立倫砲轟中央欲改名全台中正路是擾民、吃飽太閒、搞意識形態的政策，當地住戶也不願意，並喊話高雄市長陳其邁，高雄...

比照台中蓋大巨蛋？陳其邁：高雄藝文場館已獲國際肯定

台中市將於水湳經貿園區興建16公頃大巨蛋，最快2030年能完成容納3萬人的大型藝文場域。高雄市長陳其邁今受訪被問及是否比...

95歲老兵重返金門 口述古寧頭戰役歷史

為重現古寧頭戰役歷史實況，中華民國江西省旅台同鄉會總會籌拍紀錄片，邀請曾親歷此役、現年95歲老兵彭生喜重返金門，赴太武山...

高雄市加油站動線危險 議員憂影響學生安全促改善

高雄許多加油站進出動線規畫欠佳、出入口標示混亂、緊鄰行穿線、缺乏號誌、警示看板，尤其市區許多國中小旁就是加油站，學生安全...

高捷黃線Y6、Y8、Y18周邊土地變更捷運開發區 今審議通過

高雄捷運黃線Y6、Y8、Y18周邊相鄰土地變更捷運開發區，今天在都市計畫委員會審議通過。市府表示，將搭配高雄港站原屬台鐵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。