朱立倫嗆高雄要率先改名中正路 陳其邁：需民眾連署提建議

國民黨主席朱立倫砲轟中央欲改名全台中正路是擾民、吃飽太閒、搞意識形態的政策，當地住戶也不願意，並喊話高雄市長陳其邁，高雄市最大的中正一路到中正四路是否先改？陳今日回應，道路改名遵照自治條例規定，民眾需連署後才能提建議，高雄市遵守此原則。

朱立倫昨日主持國民黨中常會時痛批，內政部將中正路改名是「吃飽了太閒」，搞意識型態到不顧民生，全台有最多中正路的城市就在台南市，共有38條，而總統賴清德過去當台南市長時怎麼不改？劉世芳以前擔任高雄市副市長時也不改，「劉世芳根本不敢改，因為那是徹底的擾民。」

朱立倫說更改路名必須獲得沿路3分之2所有權住戶的同意，「光提案就已經被沿路住戶吐口水」，他也喊話高雄市長陳其邁，高雄市最大的中正一路到中正四路要不要先改？而高雄市及台南市想參選的候選人，是否要當成政見？直言「都是窮極無聊、不做正事、只搞政治的民進黨政府，才會幹得出來的事」。

陳其邁今日受訪回應，高雄道路改名有自治條例規範，經由民眾連署成案並投票，這已行之多年，高雄市會以此比照辦理。據了解，根據高雄市道路命名及門牌編釘自治條例，道路命名是由戶政事務所擬議，層報主管機關至市府核定或逕由市府命名，經道路居民過半數連署，可向戶政事務所提出道路更名建議。