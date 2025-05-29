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比照台中蓋大巨蛋？陳其邁：高雄藝文場館已獲國際肯定

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
陳其邁說目前高雄巨蛋、世運主場館已獲世界肯定，但亞洲各國家的場館競爭激烈，高雄會持續精進，台中能提供台灣民眾更多選擇和藝文服務，他是樂觀其成。記者宋原彰／攝影
陳其邁說目前高雄巨蛋、世運主場館已獲世界肯定，但亞洲各國家的場館競爭激烈，高雄會持續精進，台中能提供台灣民眾更多選擇和藝文服務，他是樂觀其成。記者宋原彰／攝影

台中市將於水湳經貿園區興建16公頃大巨蛋，最快2030年能完成容納3萬人的大型藝文場域。高雄市長陳其邁今受訪被問及是否比照台中，他說目前高雄巨蛋、世運主場館已獲世界肯定，但亞洲各國家的場館競爭激烈，高雄會持續精進，台中能提供台灣民眾更多選擇和藝文服務，他是樂觀其成。

台中市長盧秀燕昨日宣布，經由民間投資者依據促參法自提BOT案，大巨蛋將落腳水湳經貿園區「創研一」用地，16.3公頃用地將興建可容納3萬人以上多功能場館，提供棒球等大型體育賽事及舉辦超大型演唱會等藝文表演活動，最快2030年前台中市會有大巨蛋，屆時場館將有捷運綠線、橘線、高鐵等，到台中國際機場車程約30分鐘，是重要交通節點且具商業投資性。

陳其邁今日被問高雄是否也會興建大巨蛋，他表示美國或歐洲各個球場，目前都非常多元，大型場館更重要的是應符合環保永續、符合國際賽事標準，同時要有足夠的藝文團體能能支撐使用場館，「目前高雄巨蛋、世運主場館的條件已逐漸獲得國際演唱會、經紀公司的認同」，尤其巨蛋的綠能發電一年也達100萬瓦，也獲國際肯定。

陳其邁說，目前其他亞洲國家如新加坡、香港，近年確實不斷有不錯場地，高雄會在區域競爭中不斷增進場地服務，對於台中將興建大巨蛋，他表示樂觀其成，台中市民已經期待很久大型藝文表演場館，期待加快進程，民眾有更多場館選擇機會是好事。

陳其邁 大巨蛋

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