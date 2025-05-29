高雄市加油站動線危險 議員憂影響學生安全促改善

高雄許多加油站進出動線規畫欠佳、出入口標示混亂、緊鄰行穿線、缺乏號誌、警示看板，尤其市區許多國中小旁就是加油站，學生安全堪憂。高雄尚未訂定加油站行車動線規則，議員建議效仿台北市盤點危險站點進行轉角外推等規畫，提升安全。

市長陳其邁回應，全市加油站在進出動線方面確實有些狀況，「中華、同盟路口的加油站，我自己也都不太敢去」。

經發局表示，已盤點全市143處三角窗加油站，加強動線規畫。依現行加油站設置管理規則，也要求新設的加油站需和中、小學保持100公尺以上距離，其餘坐落都市計畫加油站用地、工業區或在管理規則上路前設置的加油站也會要求改善。

議員張博洋指出，宜蘭縣冬山鄉2023年曾發生女學生走在斑馬線上，遭一輛駛出加油站、違規闖紅燈的砂石車輾死，高雄很多加油站因動線規畫不良，加完油的車輛被迫穿越行穿線及車道。他舉例，像十全一路與孝順街口的加油站，出口箭頭畫在路口對角線上，車輛駛出不論左右轉均會直面行穿線上的民眾！

他說，多數加油站的進出動線，沒有人行道、警示牌、行穿線，缺乏行人保護設計，高雄目前尚未訂定加油站行車動線規範，市府應主動加強改善，尤其市區愛國國小、民族國中、光武國小、鼎金國小附近均有加油站，市府應加強改善這些站點動線，包括轉角外推、施作護欄、行人庇護島、專用號誌，或統一進出動線，以保障用路人安全。