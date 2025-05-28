高捷黃線Y6、Y8、Y18周邊土地變更捷運開發區 今審議通過

高雄捷運黃線Y6、Y8、Y18周邊相鄰土地變更捷運開發區，今天在都市計畫委員會審議通過。市府表示，將搭配高雄港站原屬台鐵局權屬土地採容積調配都計變更案，為推動捷運TOD導向發展，兼顧保留鐵道文化園區，留下開發與歷史並重的都市發展典範。

捷運局表示，捷運黃線全長約22.91公里，設置23座車站，通車後將服務約116萬市民，占高雄總人口約41.8%，黃線將有效串聯長庚、高醫等醫療機構、高雄科技大學與多所高中，並貫穿澄清湖、衛武營、亞洲新灣區等重點發展區，提升市民通勤效率與城市整體競爭力。

此次通過Y6、Y8、Y18三站，為銜接鳥松、三民至市中心的重要節點，三處站區周邊相鄰土地變更為「捷運開發區」，皆已取得相關土地所有權人同意變更意願，並配合周邊公共設施及道路系統規畫需求，設置變更範圍至少10%廣場的公共設施用地。

Y6站東側基地未來將採建築物與捷運設施共構方式設計，Y8站可與輕軌C28站轉乘，便利高雄高工、高雄科技大學師生通勤，Y18站則為黃線與橘線的交會樞紐，是文山特區、鳥松地區往返高雄市區、鳳山地區的重要轉乘點。

副市長林欽榮表示，這次都委會大會也審議通過高雄港站容積調配都計變更案，該案將107年登錄為文化景觀的高雄港站與周邊舊鐵道設施，其都市計畫土地使用現況為第三種商業區部分土地，依「資產價值不減損」原則移轉容積至高雄車站周邊台鐵所屬土地，藉以推動高雄車站大都更計畫。

此案不僅可獲得保留哈瑪星高雄港站歷史文化景觀風貌，並取鐵道局須捐贈環狀輕軌路廊部分土地予市府，節省市府財政支出，後續針對已經送出容積之高雄港站與周邊舊鐵道設施土地，將捐贈予市府，並由文化局為高港站場域活化再利用，結合文化景觀與公園開放空間，營造具歷史意義城市新亮點。