新冠疫苗打氣再起！高雄網友爆料被收取疫苗冷凍費 衛生局：違法

新冠肺炎疫情升溫，疫苗打氣再起，一名高雄網友爆料，去年被收取疫苗收冷凍費，想知道哪裡有沒收冷凍費的診所；不料貼文一出，網友一片驚訝，表示沒聽過冷凍費。衛生局回應，依相關收費規定，並無疫苗冷凍費收費項目，若查獲違規，將依法處分。

網友在批踢踢發文，表示原本住楠梓，去年打新冠追加劑，打的是公費疫苗，當時診所提到疫苗買回來要冰，所以要收冷凍費，也乖乖繳了錢，近期新冠疫情捲土重來，疫苗打氣又起，決定施打疫苗。

但原PO已從楠梓搬到仁武，剛好住家附近診所沒提供新冠公費疫苗，無奈只好再回楠梓打，同時想知道哪裡有沒收冷凍費的診所，引發網友熱烈討論，留言回覆「沒聽過冷凍費」、「你是不是被收智商稅？」、「這個冷凍費合法嗎？」

網友還認真討論疫苗冷鏈運送過程，不同疫苗對溫度要求也不同，「mRNA新冠疫苗運送要在-20度下」、「BNT要-70度，莫德納-20度」、「高端的次蛋白可以2-8度，一般冰箱就可以，所以打高端跟你收這個，就不合理了」，也有網友點破「現在診所大多不提供疫苗了，儲存麻煩民眾又刁？」

衛生局表示，今天初步稽查結果，發現該診所施打公費及自費疫苗流程皆依標準作業規範執行，除已面諭該診所應恪遵醫療法相關規定，後續將加強查核及督考診所管理。

衛生局強調，醫療法第22條第2項規定，醫療機構不得違反收費標準，超額或擅立收費項目收費，依高雄市醫療機構暨醫事機構收取醫療費用標準表，並無疫苗冷凍費收費項目。

針對民眾反映某診所收取疫苗冷凍費一事，衛生局說，目前尚未接獲民眾申訴，但為保障民眾就醫權益，若查證屬實，將依違反醫療法規定擅立收費項目收費，且依同法第103條處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。