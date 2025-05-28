快訊

「金鋼狼」休傑克曼確定婚內出軌！前妻爆內幕：很深的傷口

行程全亂！畢典周五突改周日學生跳腳 城市科大：盡量滿足家長

老翁步履蹣跚上駕駛座嚇壞路人 警追查發現「無照」立即禁駛

聽新聞
0:00 / 0:00

新冠疫苗打氣再起！高雄網友爆料被收取疫苗冷凍費 衛生局：違法

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

新冠肺炎疫情升溫，疫苗打氣再起，一名高雄網友爆料，去年被收取疫苗收冷凍費，想知道哪裡有沒收冷凍費的診所；不料貼文一出，網友一片驚訝，表示沒聽過冷凍費。衛生局回應，依相關收費規定，並無疫苗冷凍費收費項目，若查獲違規，將依法處分。

網友在批踢踢發文，表示原本住楠梓，去年打新冠追加劑，打的是公費疫苗，當時診所提到疫苗買回來要冰，所以要收冷凍費，也乖乖繳了錢，近期新冠疫情捲土重來，疫苗打氣又起，決定施打疫苗。

但原PO已從楠梓搬到仁武，剛好住家附近診所沒提供新冠公費疫苗，無奈只好再回楠梓打，同時想知道哪裡有沒收冷凍費的診所，引發網友熱烈討論，留言回覆「沒聽過冷凍費」、「你是不是被收智商稅？」、「這個冷凍費合法嗎？」

網友還認真討論疫苗冷鏈運送過程，不同疫苗對溫度要求也不同，「mRNA新冠疫苗運送要在-20度下」、「BNT要-70度，莫德納-20度」、「高端的次蛋白可以2-8度，一般冰箱就可以，所以打高端跟你收這個，就不合理了」，也有網友點破「現在診所大多不提供疫苗了，儲存麻煩民眾又刁？」

衛生局表示，今天初步稽查結果，發現該診所施打公費及自費疫苗流程皆依標準作業規範執行，除已面諭該診所應恪遵醫療法相關規定，後續將加強查核及督考診所管理。

衛生局強調，醫療法第22條第2項規定，醫療機構不得違反收費標準，超額或擅立收費項目收費，依高雄市醫療機構暨醫事機構收取醫療費用標準表，並無疫苗冷凍費收費項目。

針對民眾反映某診所收取疫苗冷凍費一事，衛生局說，目前尚未接獲民眾申訴，但為保障民眾就醫權益，若查證屬實，將依違反醫療法規定擅立收費項目收費，且依同法第103條處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。

衛生局 新冠疫苗

延伸閱讀

公務員特殊查核辦法 擬新增3年複查擴大適用法律範圍

新冠疫情升溫金門今年首例死亡 衛生局籲接種疫苗

金管會下會期重提大股東干政修法 強化干政行為實質認定

國1路面工程出人命 包商半夜施工車輛未警示…害同事撞上慘死

相關新聞

新冠疫苗打氣再起！高雄網友爆料被收取疫苗冷凍費 衛生局：違法

新冠肺炎疫情升溫，疫苗打氣再起，一名高雄網友爆料，去年被收取疫苗收冷凍費，想知道哪裡有沒收冷凍費的診所；不料貼文一出，網...

金門縣議員洪成發率隊登大膽島端節勞軍 展現軍民一家親

再過兩天就是端午節，金門縣議員洪成發今天率隊登上有「離島中的離島」之稱的大膽島慰問駐軍，送上關懷與致贈加菜金，展現軍民一...

長照收費近10年未調整 高雄業者指法規追不上市場現實

長照需求大增，現行收費法規卻嚴重落後於市場現實，已無法反映照護成本與服務品質，高雄市議會今舉辦「長照機構收費標準審查機制...

壽山動物園建置5G、AI 導入智慧體驗深化動物保育

高雄壽山動物園今年引進5G專網、AI智慧體驗，在園區規畫AR、機器學習、ChatGPT互動區和創新應用，除打造全台首座智...

日參議員拜會屏東縣長周春米 訪大鵬灣推動藍碳永續合作

日本參議員橋本聖子一行人今天拜會屏東縣長周春米，雙方交流藍碳科技、碳權交易與海洋永續治理等，並前往大鵬灣了解屏東推動藍碳...

95歲古寧頭老兵重返戰地 彭生喜口述血戰歷史重現榮光

為重現古寧頭戰役歷史實況，中華民國江西省旅台同鄉會總會籌拍紀錄片，邀請曾親歷此役、現年95歲的老兵彭生喜重返金門，親赴太...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。