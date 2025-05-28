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端節將屆…金門縣議員登大膽島勞軍 展現軍民一家親

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議員洪成發（右）今天率隊登上大膽島勞軍，大膽守備隊長邱柏榕中校（左）致贈感謝狀。圖／民眾提供
金門縣議員洪成發（右）今天率隊登上大膽島勞軍，大膽守備隊長邱柏榕中校（左）致贈感謝狀。圖／民眾提供

再過兩天就是端午節，金門縣議員洪成發今天率隊登上有「離島中的離島」之稱的大膽島慰問駐軍，送上關懷與致贈加菜金，展現軍民一家的深厚情誼。洪成發表示，官兵長年駐守前線，任務繁重，他特別代表地方表達對官兵的最高敬意。

此次慰問團由洪成發親自帶隊，隨行包括金門縣政府觀光處副處長何桂泉、科長許雅嵐、烈嶼鄉公所前秘書呂合成及軍人之友社金門連絡組長陳偉棠、玩美烈嶼有限公司董事長林山良等人，從烈嶼九宮碼頭搭船前往大膽島，為留守島上，無法返鄉過節的官兵帶來溫暖。

洪成發特別慰勉一名來自烈嶼上林村、目前在島上服役的年輕子弟陳甫敬，鼓勵他繼續為國效力，展現烈嶼青年的堅毅精神。他也回憶早年擔任黃埔村長時，曾挑「一整頭豬」上島勞軍送暖，展現其一貫關懷駐軍的情懷。

洪成發指出，大膽島軍事文化資源豐富，具發展觀光潛力，若能妥善規劃活化，不僅有助提升官兵生活，也能帶動烈嶼整體觀光；他強調，未來將持續關注駐軍需求，實踐「軍民一心、共同守護」的理念。

大膽守備隊長邱柏榕中校則代表官兵致謝，表示地方的慰問讓官兵深受感動，成為堅守崗位的最大動力，慰問行程最後，慰問團與部隊代表互贈紀念品，象徵軍民情誼綿長。

端節將屆，金門縣議員洪成發（前左三）今天率隊登上大膽島勞軍，除了慰勉官兵們的辛勞外，也特別致贈加菜金。圖／民眾提供
端節將屆，金門縣議員洪成發（前左三）今天率隊登上大膽島勞軍，除了慰勉官兵們的辛勞外，也特別致贈加菜金。圖／民眾提供
金門縣議員洪成發今天登上大膽島勞軍，特別慰勉一名來自烈嶼上林村、目前在島上服役的年輕子弟陳甫敬，鼓勵他繼續為國效力，展現烈嶼青年的堅毅精神。圖／民眾提供
金門縣議員洪成發今天登上大膽島勞軍，特別慰勉一名來自烈嶼上林村、目前在島上服役的年輕子弟陳甫敬，鼓勵他繼續為國效力，展現烈嶼青年的堅毅精神。圖／民眾提供
端節將屆，金門縣議員洪成發（前左三）今天率隊登上大膽島勞軍，除了慰勉官兵們的辛勞外，也特別致贈加菜金。圖／民眾提供
端節將屆，金門縣議員洪成發（前左三）今天率隊登上大膽島勞軍，除了慰勉官兵們的辛勞外，也特別致贈加菜金。圖／民眾提供

金門 碼頭 大膽島

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