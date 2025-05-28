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長照收費近10年未調整 高雄業者指法規追不上市場現實

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市議會今舉辦「長照機構收費標準審查機制之檢討與建議」公聽會。記者郭韋綺／翻攝
高雄市議會今舉辦「長照機構收費標準審查機制之檢討與建議」公聽會。記者郭韋綺／翻攝

長照需求大增，現行收費法規卻嚴重落後於市場現實，已無法反映照護成本與服務品質，高雄市議會今舉辦「長照機構收費標準審查機制之檢討與建議」公聽會，長照機構業者盼擬定每床月收3萬元為審查天花板，低於3萬者免付薪資彙總表及成本分析表，簡化送審資料。

議員鄭光峰指出，長照2.0實施至今近10年，高雄市長照中心去年編列80億預算，包括居家、社區、移工和機構，從去年度資料顯示，居家和社區服務占86%，有明顯失衡現象。

長照3.0今年要上路，針對失衡的資源分配進行調整，另長照機構的收費，政府可根據一些參考數據如基本工資調漲、人均GDP、消費指數等進行調升，促使業者經營有良性循環。

議員陳慧文表示，面對通膨嚴重，若不調整，也會影響機構內照服員的福利，導致高離職率，擬定公平正義價格，讓公部門、機構和消費者取得平衡，達到老有所終。

議員張博洋認為，有業者反映收費機制和審查資料過於繁瑣，長照產業制度健全與否將影響消費者權益，希望透過法規層面的建置可以讓長照市場朝向良性競爭。

至於費用調整機制如何兼顧營運成本和民眾負擔，高科大國際企業系暨研究所教授李仁耀說，長照機構多數虧錢經營，收費在無法提供的狀況下將惡性循環，建議收費價格和機構評鑑機制要綁一起，讓政府有效把關其服務品質。

義守大學財務金融管理學系教授李樑堅表示，以基本工資基準，再加上物價作為收費的依據，不過機構業者本身需有自律機制，當收費調高，業者也要自律不聘用非法照護移工。

輔英科大護理系副教授李昭螢表示，機構面臨缺工、招募不易、高流動率，以及財務營運壓力、人事物料成本增加的困境，若依社會局辦理低收入及中低收入失能老人養護服務補助2萬4千元來訂定費用太低。

高市長期照顧機構聯合協會榮譽理事長林文雄建議，以49床為例，最低應請員工數照服員9位，人力配比勞基法等設備，每個月成本至少135萬，每床每月收3萬才勉強收支平衡，每床月收逾3萬者，在成本分析及財報可提供一項即可，薪資彙整及薪資明細也可參考財報裡薪資支出，無須再另外提供。

高雄市長期照顧機構聯合協會理事長張碧子說，由政府補助「福利床」機構占機構病床80%，她認為收費應比照護理之家，高收費才有高品質。

高雄市議會今舉辦「長照機構收費標準審查機制之檢討與建議」公聽會。記者郭韋綺／翻攝
高雄市議會今舉辦「長照機構收費標準審查機制之檢討與建議」公聽會。記者郭韋綺／翻攝
高雄市議會今舉辦「長照機構收費標準審查機制之檢討與建議」公聽會。記者郭韋綺／翻攝
高雄市議會今舉辦「長照機構收費標準審查機制之檢討與建議」公聽會。記者郭韋綺／翻攝

長照 機制

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