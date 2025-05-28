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壽山動物園建置5G、AI 導入智慧體驗深化動物保育

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄壽山動物園今年引進5G專網、AI智慧新體驗。記者郭韋綺／攝影
高雄壽山動物園今年引進5G專網、AI智慧新體驗。記者郭韋綺／攝影

高雄壽山動物園今年引進5G專網、AI智慧體驗，在園區規畫AR、機器學習、ChatGPT互動區和創新應用，除打造全台首座智慧互動動物園，盼以科技推廣深化動物保育知識，關注台灣珍貴原生動物。

副市長林欽榮表示，5G、AI結合AR與圖像辨識以及4K航拍技術，讓遊客從被動的「看動物」轉變為更有趣、更深度的「體驗」，也讓園區從靜態動物園升級為動態的AI動物園，遊客可輕鬆透過手機遊戲學習動物保育及生態知識。

林欽榮說，此次計畫獲中華電信、十三行互動有限公司、司圖科技公司、綠野國際智能事業公司、承弘國際股份公司及金屬工業研究發展中心支持，實現許多創新應用。

負責建置系統、華碩集團旗下亞旭電腦董事長林成貴表示，在園區建置5瓦小型基地台、自主管理平台及5G CPE等設備，提供高效、穩定、低延遲高網速環境，為遊客提供嶄新AI互動遊戲與智慧遊園體驗，提升對動物保育與生態教育認識。

觀光局長高閔琳說明，這次推出互動遊戲包含「4K動影尋蹤」遊戲，以及「生態密碼保育守衛戰」實境解謎，融入台灣獼猴知識，宣導獼猴棲地與人類共存的生態觀念。

「草鴞巡守者」與高雄市野鳥學會合作，關心瀕危保育類動物草鴞，讓遊客模擬空中飛翔，多視角觀賞園區動物，並設置無障礙互動模式，身障人士也能輕鬆探索動物園。

華碩集團旗下亞旭電腦與壽山動物園攜手推出4款新遊戲。記者郭韋綺／攝影
華碩集團旗下亞旭電腦與壽山動物園攜手推出4款新遊戲。記者郭韋綺／攝影
高雄市副市長林欽榮體驗「4K動影尋蹤」遊戲。記者郭韋綺／攝影
高雄市副市長林欽榮體驗「4K動影尋蹤」遊戲。記者郭韋綺／攝影

林欽榮 壽山動物園 台灣獼猴

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