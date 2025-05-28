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棄置車輛成環境隱憂 連江3月內提執行要點草案

中央社／ 連江縣28日電

連江縣各鄉無牌與廢棄車輛長期棄置於道路旁、停車場等處，造成環境隱憂。多位縣議員今天質詢時要求環境資源局需研議處理，環境資源局承諾，3個月內提出執行要點草案。

無黨籍連江縣議員曹以標今天於議會定期大會質詢時指出，連江縣議會後方一直到清水村道路，以及南竿鄉內暗徑，均能見到車輛長期被人棄置，有礙觀瞻更嚴重影響環境。認為環境資源局應積極介入清除。若所有權人有意願報廢，更應協調拖吊車等，協助車主完成相關程序。

國民黨籍縣議員曹爾章指出，日前南竿鄉有車輛因棄置已久車體明顯鏽蝕，但車主以仍有用處為由拒絕移置，後因地主另有其人才得以被拖走。而南竿鄉主要道路常見遭棄置車，甚至有車輛被貼告發單後，卻遭車主自行撕除。要求應有具體的廢棄車處理辦法。

國民黨籍縣議員周瑞國指出，北竿鄉有無牌車輛長期被棄置於觀光景點馬鼻灣的附設停車場周邊，不僅破壞風景，更影響民眾與遊客停車便利性；國民黨籍縣議員陳怡斌則說，西莒青帆港腹地內疑似廢棄機車長期停放，影響民眾使用碼頭相關設施權益。

連江縣政府環境資源局長陳忠義回覆時強調，民眾非常關心廢棄與無主車輛相關處理進度，但因車輛廢棄樣態多元，環資局除邀集相關單位會勘，也召開多次會議討論解方。他承諾將於3個月內，依照占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法規定，提出執行要點草案。

陳忠義進一步解釋，執行要點將依縣內廢棄或無主車輛常見樣態，以因地制宜原則研擬。而民眾若有意願報廢不用車輛，環資局也會協助完成相關程序及後續清運廢棄車輛等事宜。

車主 議員 南竿

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