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95歲古寧頭老兵重返戰地 彭生喜口述血戰歷史重現榮光

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
古寧頭實際參戰官兵42團的老兵彭生喜（中）今天重返金門，到太武山忠烈祠祭拜。圖／金門榮服處提供
古寧頭實際參戰官兵42團的老兵彭生喜（中）今天重返金門，到太武山忠烈祠祭拜。圖／金門榮服處提供

為重現古寧頭戰役歷史實況，中華民國江西省旅台同鄉會總會籌拍紀錄片，邀請曾親歷此役、現年95歲的老兵彭生喜重返金門，親赴太武山與李光前將軍廟祭拜，並口述珍貴戰地記憶，盼這段跨越70餘載的歷史，再次鮮活於人們眼前。

彭生喜老兵為江西南昌縣塔城鄉人，應江西省政府「一甲一兵」之徵兵令，而加入部隊，他回憶跟堂哥兩人在民國38年3月應徵入伍，年僅17歲，編入國軍第42團第2營擔任醫護兵，原定赴台受訓，卻臨危受命轉赴金門支援，於10月24日傍晚登陸料羅灣，翌日凌晨即投入古寧頭血戰。

「我第一個救的是突擊排排長楊愷，他傷得太重，後來還是走了。」彭伯伯語氣沉重。回憶當日戰況慘烈，不僅堂兄彭香喜陣亡，他本人亦在當天下午中彈受傷，左小腿被砲彈破片擊中，所屬團長李光前將軍也於同日下午遭敵軍狙殺殉職。

他眼眶泛紅的說，因為堂兄陣亡時血肉模糊，根本看不出來是誰，他因為出門時鞋子太大跟堂兄交換，最終是認出自己的鞋才知道堂兄亡故；他因為擔任醫護兵，在6年的金門服役期間，認識也輾轉知道很多同鄉都在金門。此次返金，由江西省旅台同鄉會總會長劉孔容與主委查丁壬陪同，紀錄片計畫旨在重建失落的第42團陣亡官兵名單，讓更多犧牲英烈能被記住。

彭生喜表示，當年不少江西籍青年隨第十二兵團徵召來台，最終長眠金門，至今無人知其名，他此次親赴太武山千人塚獻花，並轉往李光前廟悼念昔日團長，還為包括他堂兄在內的10名江西籍陣亡將士做了靈位，將把靈位移至李光前廟內供奉，讓他們可以永遠追隨老長官，留名青史。

金門縣榮民服務處得知消息後，主動提供交通接送與全程協助，確保彭伯伯能安心完成心願，榮服處處長劉信義表示，「老兵不死，精神長存！我們願為每位來金的前輩盡一份心力。」，能見證這樣一段感人歷史、協助老榮民追思袍澤，是一份榮幸與責任。

彭生喜一行將10名江西籍陣亡將士做了靈位，將把靈位移至李光前廟內供奉，李光前將軍廟管理委員會主委莊鎮勝說，要等問過神明才會將靈位一起供奉。記者蔡家蓁／攝影
彭生喜一行將10名江西籍陣亡將士做了靈位，將把靈位移至李光前廟內供奉，李光前將軍廟管理委員會主委莊鎮勝說，要等問過神明才會將靈位一起供奉。記者蔡家蓁／攝影
古寧頭實際參戰官兵42團的老兵彭生喜（前右）今天重返金門，金門榮服處長劉信義（前左）全程攙扶老伯伯。圖／金門榮服處提供
古寧頭實際參戰官兵42團的老兵彭生喜（前右）今天重返金門，金門榮服處長劉信義（前左）全程攙扶老伯伯。圖／金門榮服處提供
古寧頭實際參戰官兵42團的老兵彭生喜（中）今天重返金門，並到昔日團長李光前將軍的廟緬懷致敬。記者蔡家蓁／攝影
古寧頭實際參戰官兵42團的老兵彭生喜（中）今天重返金門，並到昔日團長李光前將軍的廟緬懷致敬。記者蔡家蓁／攝影
古寧頭實際參戰官兵42團的老兵彭生喜今天在女兒的陪同下重返金門，並到昔日團長李光前將軍的廟緬懷，談起過往激烈戰事，他彷如歷歷在目。記者蔡家蓁／攝影
古寧頭實際參戰官兵42團的老兵彭生喜今天在女兒的陪同下重返金門，並到昔日團長李光前將軍的廟緬懷，談起過往激烈戰事，他彷如歷歷在目。記者蔡家蓁／攝影
古寧頭實際參戰官兵42團的老兵彭生喜今天重返金門，並到昔日團長李光前將軍的廟緬懷，向老長官致敬。記者蔡家蓁／攝影
古寧頭實際參戰官兵42團的老兵彭生喜今天重返金門，並到昔日團長李光前將軍的廟緬懷，向老長官致敬。記者蔡家蓁／攝影

金門 老兵 榮民

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