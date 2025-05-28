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高雄「旗津風箏節」7/26擴大舉辦 觀光效益估上億元

中央社／ 高雄28日電

高雄「旗津風箏節」每年吸引數萬人潮，今年爭取中央補助新台幣240萬元，活動將擴大舉辦，除了風箏節，還有氣墊水樂園，將於7月26日起登場，預估可創造逾億元觀光效益。

旗津風箏節自2022年首辦以來，憑藉大型風箏展演與海岸風情，每年吸引數萬人潮。民進黨高市立委賴瑞隆今天與交通部觀光署召開協調會議，順利爭取到新台幣240萬元補助，讓今年活動規模更盛大、豐富。

賴瑞隆會後新聞稿表示，今年風箏節活動將於7月26、27日與8月2、3日共4天，氣墊水樂園活動則從7月26、27日及8月2、3、9、10日共6天，預計可吸引超過16萬人次，創造逾1億元的觀光效益。

活動期間將邀請國內外專業風箏團隊帶來30公尺以上的巨型風箏與各式造型風箏展演，並設置6座以上大型戲水氣墊設施。夜晚還有夜光風箏展演、火舞表演在地美食、深度小旅行等活動，盼延長遊客停留時間。

賴瑞隆說，旗津有獨特的海岸魅力，是高雄寶貴的觀光資源，中央與地方攜手合作，透過優質活動和建設，持續為地方注入發展動能。交通部觀光署長周永暉也承諾，將全力支持高雄觀光推廣。

風箏節 賴瑞隆 台幣

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