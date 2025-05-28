日參議員拜會屏東縣長周春米 訪大鵬灣推動藍碳永續合作

日本參議員橋本聖子一行人今天拜會屏東縣長周春米，雙方交流藍碳科技、碳權交易與海洋永續治理等，並前往大鵬灣了解屏東推動藍碳治理成果，強化台日經驗分享與實務對接。

屏東縣政府透過新聞稿表示，交流會由周春米率縣府農業處、環保局及傳播暨國際事務處，與來訪的橋本聖子、日台交流協會高雄事務所長奧正史、日本藍色經濟技術研究協會理事長桑江朝比呂等及各界企業代表等進行交流，雙方期待開啟台日合作新契機。

「碳匯已成為近年來地球永續與世代責任重要議題。」周春米表示，台灣與日本雙方長期在環境領域交流密切，尤其在海洋碳匯技術推動上，彼此有值得學習與合作空間。

她說，屏東做為台灣最南端縣市，擁有全國最長海岸線與豐富海洋生態資源，其中大鵬灣不僅推動藍碳產業與發展低碳觀光國家級風景區，更是建構海洋永續治理潛力基地。

橋本聖子表示，海洋碳匯與藍色經濟是未來台日雙方在氣候與產業轉型上重要合作契機；而屏東大鵬灣不僅地理位置優越，生態系與資源也相當豐富，與日本長崎縣大村灣有高度相似性，因此對於藍碳示範場域潛力深感期待。

訪團一行人在參訪大鵬灣過程中，實地了解濕地生態修復、紅樹林種植、藍碳潛力評估及低碳交通系統建設等發展成果。日方代表對屏東在地推動碳匯工作的創新與成效表示肯定，雙方也就未來合作計畫展開初步討論。

縣府表示，台日雙方長期在海洋、環境與科技領域交流密切，在海洋碳匯技術推動方面，有著許多值得雙方學習與合作之處，此次交流活動不僅強化台日在海洋與氣候治理領域夥伴關係，更為亞太區域藍色永續發展建立重要典範。