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高雄250名長輩端午「畫」龍舟 91歲嬤：太好玩了

中央社／ 高雄28日電

台電高雄區營業處端午關懷，攜手老人福利關懷協會捐款，250名長輩齊聚左營活動中心一起畫龍舟，高齡91歲陳姓阿嬤笑說，自己會用廣告紙做一串小肉粽，今天畫龍舟真的很好玩。

台電高雄區處處長黃志榮今天率隊至老人福利關懷協會捐款關懷，活動結合端午節，與250名長輩一起動手畫龍舟；91歲陳姓阿嬤，小時候忙著做生意養家，不識字也不會拿筆，3年前接觸老協在志工陪同下，開始練字學畫，今天畫龍舟活動讓她大讚「太好玩了」。

黃志榮表示，很感謝能有機會與老人福利關懷協會合作，在端午佳節前夕，送給阿公阿嬤們暖暖餐點、暖暖慰問與祝福；更重要的是，透過用電安全知識分享、有獎徵答等，減少火災發生危險。

老協今年準備近400顆粽子、艾草皂及生活物資，在本週起即陸續送達協會長期關懷的阿公阿嬤家中，讓大家趕在端午前夕就能感受濃濃端午氛圍；協會持續進行清寒長輩救助計畫，預計籌募新台幣1200萬元，盼有更多民眾支持。

老人福利關懷協會成立22年，已服務6萬5000人次，包括獨居、拾荒等清寒貧困長者，今年協會高雄辦公室邁入第4年，除持續關懷清寒長輩，也針對急難、醫療支持、危險老舊房屋免費修繕、整理居家環境、添購設備等提供服務。

阿嬤 長輩 捐款

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