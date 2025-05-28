金門贈綠島太武輪遭嫌速度慢 台東縣府：抗浪性佳

金門縣政府除役的「太武輪」客輪贈送台東綠島鄉，將擔任台東綠島輸運工作，但綠島鄉民質疑航行卻需一般客輪2倍時間，不符期待；台東縣政府表示，太武號抗浪性佳。

船齡28年、原本是金門縣政府公船的「太武輪」客輪去年除役，台東縣綠島鄉公所接受轉贈，目前在高雄維修中。

綠島鄉無黨籍縣議員王姷力今天在台東縣議會質詢台東副縣長王志輝時表示，綠島鄉公所評估修繕「太武輪」費用要1.2億，目前停在高雄港也要停泊費，且這艘老船跑得慢，台東到綠島就要1小時50分鐘，新船只要40分鐘。

她說，台東縣府協助綠島公所接收老船，現在問題一一浮現，有負鄉親期待；建議馬上開回綠島投入營運，開開看，如果真不行，就汰舊換新，把太武號沉入海底當鋼鐵礁。

王志輝回答表示，其實這艘船還很好用，所以可以從金門開到高雄，雖然跑得慢，但抗浪性相當強，在冬季一般民船無法開時，它可以上場，所以還是很有功能的。

「太武輪」為高雄中信造船廠建造，1997年出廠，主要為金門本島與烈嶼間的交通渡輪；2001年曾擔負金門、廈門小三通首航歷史任務，此船諸元為總噸數198噸，船長29公尺，寬8.2公尺，載客人數192人，馬力570匹，設計船速13.22節，船齡迄今已滿28年，原本已除籍退役的太武輪，由金門縣府贈送綠島鄉公所。今年3月已接收，目前停泊高雄港進行維修。