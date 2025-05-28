綠島「太武輪」整修改造欲花1.2億元 議員：不如買新船

台東綠島鄉公所前年在縣府協助促成下，將原往來大小金門運補的太武輪，退役後轉贈綠島鄉公所，不過，至今船隻未投入營運，且未來整修改造需花費1.2億元，航程時間也近2小時。議員王姷力批耗時又耗費，不如買一艘新船。縣府表示，會協助公所。

副縣長王志輝表示，目前船隻財產屬於公所，雖然航速需花費近2小時，但其船體設計主要針對浪大時，有很好的抗浪航行能力，比起一班客貨輪更穩定；至於相關保險及整修改造進度部分，已協助公所陸續解決，希望盡快能讓船隻回到台東服務。

為解決綠島運補問題，在縣府協助促成下，金門縣政府去年4月將退役客輪「太武輪」贈予綠島鄉公所，並再今年3月3日點交，未來作為公務船舶，負責交通運輸、醫療後送、物資補給等任務。但交船至今都未任何動作，也未看到船隻，王姷力今天再定期會質詢。

王姷力表示，當初縣府促成協助公所接受太武號的目的，就是先求有能短時間投入綠島航線運補的工作，再來整修改造，但目前船停放高雄也1年多了，據她了解，光太武輪整修需花1.2億元，就連航行時間也要1個小時又50分，既耗時又耗費，倒不如買一艘新船。

她認為太武號改造的機會不大，建議縣府是否能讓船隻先回到台東，再研究後續相關營運模式，再提汰舊換新，以符合鄉民的期待，若無法營運，可以把船體變成鋼鐵礁，投入海裡。

針對外界質疑整修二手船舶不如建造新船，公所解釋，新船需要繪圖、審圖、建造及測試等期程，交船時間長達2至3年，修舊船比打造新船縮短時間及資金。謝賢裕說，未來太武輪若真的需要汰舊換新，會向中央爭取經費打造新船。

太武輪在1997年出廠，總噸數198噸，船長29公尺，寬8.2公尺，載客人數192人，馬力570匹，設計船速13.22節，船齡27年。太武輪是往返金門本島與烈嶼間間的交通渡輪，2001年曾擔負金門、廈門小三通首航任務。