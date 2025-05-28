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屏東智慧型停車柱上路不到一年半 面板曬到「操灰搭」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市大連路上的智慧停車柱面板曬到焦黃泛黑，QR碼無法辨識。記者劉星君／攝影
屏東市大連路上的智慧停車柱面板曬到焦黃泛黑，QR碼無法辨識。記者劉星君／攝影

屏東縣政府交通旅遊處去年1月起設置智慧型停車柱，縣議員梁育慈發現，多處智慧停車柱已曬到「操灰搭」（台語，燒焦），面板焦黑泛黃，QR碼無法辨識，無法快速線上繳納，交旅處長黃國維說，會請廠商一個月內改善完成。

梁育慈說，近日她接到民眾陳情，屏東市大連路段智慧型停車柱面板焦黑泛黃且QR碼無法辨識，導致民眾無法快速繳納停車費的窘境，相當不便。

梁育慈說，她派人到場查看，該路段有多支智慧型停車柱因長時間曝曬已有壞損，同時她也關心停車費無紙化新政上路，民眾利用線上繳費的宣導是否充足。

屏東縣智慧型停車柱從去年2024年1月1日起實施至今，約1年又5個月，共啟用411格位，分別設置在屏東市、東港鎮。

交旅處表示，智慧型格位停車單開立數量破60萬筆，有6萬1904筆停車單未主動線上繳費，後經第一次寄催繳單，其中5萬732筆停車單才完成繳納，現階段積欠未繳的停車單還有1萬1172筆，積欠達39萬餘元。梁育慈說，根據資料顯示，恐怕仍有近一成民眾不熟悉線上繳費作業流程。

梁育慈表示，她問交旅處催繳流程，因智慧型停車費尚在試辦宣導，僅施行第一階段催告。後續正式上路，若積欠停車費遲未繳，第二次催吿寄掛號信加50元工本費，再不繳第三次會開罰300元罰單，事涉民眾權益，她請交旅處務必加強宣導。

交旅處表示，會再加強線上繳費相關宣導。梁育慈建議，對於智慧型停車柱表面損壞，要求交旅處全面盤點屏東縣停車柱損壞情況，盡快修復，維護使用品質，讓智慧停車政策真的帶來方便、高效率。

屏東市大連路上的智慧停車柱面板曬到焦黃泛黑，QR碼無法辨識。記者劉星君／攝影
屏東市大連路上的智慧停車柱面板曬到焦黃泛黑，QR碼無法辨識。記者劉星君／攝影

開罰 屏東縣政府 停車費

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