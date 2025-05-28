傳統藥香粽迎端午 金門百年中藥房免費香包贈客

再過兩天就是端午節，金門百年老字號「存德中藥房」延續傳統，今年再度推出限量中藥香包免費贈送活動，回饋鄉親與遊客支持，今日起，民眾只要完成臉書打卡按讚、追蹤Instagram，或在Google留下評論其中一項社群互動，即可免費領取由祖傳香料製作而成的粽型香包，每人限領一個，送完為止。

這項活動邁入第3年，今年主題為「艾草青 粽香盈」，香包以粽子造型呈現，內含艾草、蒼朮、薄荷、佩蘭等8種傳統中藥香料，由第五代掌門人顏及人親自研磨，並由闆娘楊慧娟手工縫製。楊慧娟笑說，去年製作500個香包很快就被領光，今年特別加碼至800個，「全家總動員幫忙，填棉花、裝香料，我光是坐在裁縫機前就趕工兩晚，才總算縫完！」

顏及人指出，香包靈感源自古時端午節氣候濕熱、蚊蟲病菌孳生的背景，過去人們會佩戴香包驅除病邪、避瘟防蟲。他強調，香包內含艾葉、雄黃、菖蒲等天然藥材，不僅驅蚊除穢，也象徵祈福平安，尤其對於進入考季的學生來說，象徵「包中」好運，有助穩定心情。他說，「我們的香料絕不加化學添加物，讓大家用得安心，也感受到我們對這塊土地的用心。」

第六代接班人顏芷君補充，香包外包裝上的書法文字是父親親筆書寫，不少顧客稱讚其筆墨氣韻，既驅邪又添文化味。她表示，希望透過這份融合傳統與心意的香包，把節日祝福傳遞給每位前來領取的朋友。