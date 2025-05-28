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傳統藥香粽迎端午 金門百年中藥房免費香包贈客

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門百年老字號「存德中藥房」今年再度推出限量中藥香包免費贈送活動，今年主題為「艾草青 粽香盈」，上面的書法由第五代掌門人顏及人書寫，頗受好評。記者蔡家蓁／攝影
金門百年老字號「存德中藥房」今年再度推出限量中藥香包免費贈送活動，今年主題為「艾草青 粽香盈」，上面的書法由第五代掌門人顏及人書寫，頗受好評。記者蔡家蓁／攝影

再過兩天就是端午節，金門百年老字號「存德中藥房」延續傳統，今年再度推出限量中藥香包免費贈送活動，回饋鄉親與遊客支持，今日起，民眾只要完成臉書打卡按讚、追蹤Instagram，或在Google留下評論其中一項社群互動，即可免費領取由祖傳香料製作而成的粽型香包，每人限領一個，送完為止。

這項活動邁入第3年，今年主題為「艾草青 粽香盈」，香包以粽子造型呈現，內含艾草、蒼朮、薄荷、佩蘭等8種傳統中藥香料，由第五代掌門人顏及人親自研磨，並由闆娘楊慧娟手工縫製。楊慧娟笑說，去年製作500個香包很快就被領光，今年特別加碼至800個，「全家總動員幫忙，填棉花、裝香料，我光是坐在裁縫機前就趕工兩晚，才總算縫完！」

顏及人指出，香包靈感源自古時端午節氣候濕熱、蚊蟲病菌孳生的背景，過去人們會佩戴香包驅除病邪、避瘟防蟲。他強調，香包內含艾葉、雄黃、菖蒲等天然藥材，不僅驅蚊除穢，也象徵祈福平安，尤其對於進入考季的學生來說，象徵「包中」好運，有助穩定心情。他說，「我們的香料絕不加化學添加物，讓大家用得安心，也感受到我們對這塊土地的用心。」

第六代接班人顏芷君補充，香包外包裝上的書法文字是父親親筆書寫，不少顧客稱讚其筆墨氣韻，既驅邪又添文化味。她表示，希望透過這份融合傳統與心意的香包，把節日祝福傳遞給每位前來領取的朋友

考量去年香包在2天內就被領光，今年提前3天開跑，讓在地老顧客與街坊鄰居也能應景領取，活動一早便吸引大批民眾排隊，有不少觀光客、陸客專程趕來搶香包，更有廈門旅客表示，「這裡的香味比較天然，還有文化氣息。」

金門百年老字號「存德中藥房」今年再度推出限量中藥香包免費贈送活動，今年主題為「艾草青 粽香盈」，吸引不少民眾排隊打卡領取。記者蔡家蓁／攝影
金門百年老字號「存德中藥房」今年再度推出限量中藥香包免費贈送活動，今年主題為「艾草青 粽香盈」，吸引不少民眾排隊打卡領取。記者蔡家蓁／攝影
「存德中藥房」從清道光12年間創立迄今已近200年歷史，所產製之胡椒粉、十三香、祖傳五香粉等「純天然」辛香料已成為到金門觀光遊客「必買」的伴手禮，旅客經常一買就是一堆。記者蔡家蓁／攝影
「存德中藥房」從清道光12年間創立迄今已近200年歷史，所產製之胡椒粉、十三香、祖傳五香粉等「純天然」辛香料已成為到金門觀光遊客「必買」的伴手禮，旅客經常一買就是一堆。記者蔡家蓁／攝影
金門百年老字號「存德中藥房」今年再度推出限量中藥香包免費贈送活動，香包由第五代掌門人顏及人（左）親自研磨，並由闆娘楊慧娟（右）手工縫製。記者蔡家蓁／攝影
金門百年老字號「存德中藥房」今年再度推出限量中藥香包免費贈送活動，香包由第五代掌門人顏及人（左）親自研磨，並由闆娘楊慧娟（右）手工縫製。記者蔡家蓁／攝影
金門百年老字號「存德中藥房」今年再度推出限量中藥香包免費贈送活動，回饋鄉親與遊客支持，今日起，民眾只要完成臉書打卡按讚、追蹤Instagram，或在Google留下評論其中一項社群互動，即可免費領取由祖傳香料製作而成的粽型香包，每人限領一個，送完為止。記者蔡家蓁／翻攝
金門百年老字號「存德中藥房」今年再度推出限量中藥香包免費贈送活動，回饋鄉親與遊客支持，今日起，民眾只要完成臉書打卡按讚、追蹤Instagram，或在Google留下評論其中一項社群互動，即可免費領取由祖傳香料製作而成的粽型香包，每人限領一個，送完為止。記者蔡家蓁／翻攝

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