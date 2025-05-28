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屏縣警用監視器妥善率8成 局長：3年編列2.6億汰舊換新

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東警方設置路口監視器。記者劉星君／攝影
屏東警方設置路口監視器。記者劉星君／攝影

屏東縣警局警用監視器妥善率僅8成，縣議員陳揚說，以屏東警分局轄內4市鄉監視器，近5成監視器老舊仍是類比式，甚至有些重要路口沒監視器。警察局長戴台㨗說，警用監視器分3年汰舊換新與新建置，3年共編列2.6億多元。

屏東縣議會開議，今天警察局、傳播處、交旅處業務報告與質詢，議員陳揚、洪明江、蘇資婷、李世淦關心監視器議題。

屏東縣警察局警用監視器共4817支，縣議員陳揚說，屏東分局轄內包括屏東市、麟洛鄉、長治鄉與萬丹鄉，監視器共有1516支，但有48％監視器是在2014年與2015年建置，如今辦案以車追人，恐影響偵防工作，除了妥善率，普及率也很重要，有些路口甚至沒有設置監視器，發生事件，還要跟店家調閱，讓受害者不知如何是好。

警察局長戴台㨗說，老舊監視器都是類比式的，容易損壞，要修復找零件也很難找。他也向縣長說明警方監視器老舊情況，今年起將展開監視器汰舊換新與新設置的三年計畫，考量監視器每年更新進步，不能一次汰換，分三年來做。

戴台㨗說，三年共編列2億6360萬4750元，每年汰舊換新714支鏡頭，新建置210支，系統均有車辨功能，第一年預計今年底辦理完成，三年更新完成後，約有5成的監視器系統可以結合車辨系統，對偵防工作會有極大幫助。

議員蘇資婷、洪明江也提到，屏東縣監視器系統多頭馬車，有警方建置、也有鄉鎮公所、里長、社區等設置，應該要整合。戴台㨗說，他上任後有要求分局長去拜訪鄉鎮公所，提到監視器是不是由警方管裡，但好像都沒人有意願，可能鄉鎮首長有其考量。

另外，屏東小琉球是觀光勝地，縣警局表示，琉球鄉的警用監視僅7個路口28支，今年獲國發會核定離島建設經費2200萬元，預計在2026年底，建置116支環島監視器，打造智慧化環島電子防護網，昨開標僅一家廠商，會盡快再第二次開標，希望能在明年完成。

屏東警方設置路口監視器。記者劉星君／攝影
屏東警方設置路口監視器。記者劉星君／攝影

警察 監視器 屏東縣

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