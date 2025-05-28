高雄加油站動線差、車禍風險大 陳其邁：我也不太敢去

高雄許多加油站進出動線缺乏規劃，出入口標示混亂、緊鄰行穿線、缺乏號誌和緊示看板等，危險狀況頻傳，尤其市區愛國國小、民族國中、光武國小、鼎金國小等校鄰近加油站，學生安全堪憂。目前高雄未訂定加油站行車動線規則，全靠業者自發安排，議員建議應效仿北市盤點危險站點，做轉角外推、行人庇護、統一動線等示範規劃。

宜蘭縣冬山鄉2023年發生一名女學生走在冬山路一段與安中路口斑馬線，遭加完油、準備駛出加油站並違規闖紅燈的砂石車輾死，事後檢討發現加油站出口處沒有號誌，車輛進出只能跟主線道車輛爭道。高雄市議員張博洋指出，高雄也有多個加油站存在動線「致命問題」，車輛加油完駛出後被迫穿越行穿線、穿越車道。

高雄市十全一路與孝順街口的加油站出口箭頭劃設在路口對角線上，車輛駛出不論左右轉均會直面行穿線上的民眾，另一處設置在路口轉角的加油站，讓汽機車從四面八方駛入，缺乏動線規劃，自由路上的加油站出口同樣緊鄰斑馬線。張博洋指出，多數加油站在進出動線上缺乏行人保護措施設計，沒有人行道、警示牌、行穿線等。

實際觀察，高雄大順路上部分加油站業者會自主在出口處劃設黃線並擺放三角錐，但同路段多數業者則無，而中華路、同盟路口加油站雖然在路側已劃設槽化線，但車輛仍會逕自駛過、用處不大；張博洋認為，高雄未訂定加油站行車動線規範，市府應主動扛責，在出入口動線上設置警示看板、加強設置人行道、重新規劃行穿線位置。

為保障學童通勤安全，加油站設置管理規則規範加油站基地應保持國中小100公尺以上距離；張博洋說，市區愛國國小、民族國中、光武國小、鼎金國小附近均有加油站，雖是在2002年法規上路前已被劃為加油站用地、為合法建置，但市府應加強這些站點動線，北部已陸續做轉角外推、護欄、行人庇護島、統一進出動線和專用號誌等。

新北市部分加油站已在出入口鋪設綠底標線型人行道，轉角實體人行道，並要求加油站出入口縮減或集中成一進一出，出入口需距離交叉口10公尺以上為原則。

市長陳其邁表示，全市加油站確實進出有些狀況，進出標示不夠清楚，車輛會在四周任意駛入，「中華、同盟路口的加油站，我自己也都不太敢去」，交通局近日會盤點規劃。