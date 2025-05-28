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高市青年局提案賽催生水果豆瓣醬 創意加值傳統品牌

中央社／ 高雄28日電

高市青年局推動「大港經典升級提案競賽」，助攻青年創意設計對話、加值傳統品牌，其中70年豆瓣醬品牌「志斌食品」與在地設計團隊「Joe Chen Art鳩陳設計」合作，推出端午限定「醬享果樂」禮盒。

高雄市政府青年局發布新聞稿表示，這個週末就是端午節，今年送禮不妨跳脫傳統，來罐創意十足的「水果豆瓣醬」；傳承逾70年高雄老字號品牌「志斌食品」，在「大港經典升級提案競賽」牽線下，與在地設計團隊合作推出限定「醬享果樂」禮盒，結合果香與創新包裝，翻轉經典豆瓣醬風味。

青年局長林楷軒表示，很高興看到志斌食品走出創新一步，既傳承職人精神，也透過青年設計力走向風格再造，讓高雄好味道與好設計被更多人認識。

林楷軒說，「大港經典升級提案競賽」是為促進青年創意與傳統品牌對話，讓老字號不只是記憶，更是可再被看見與喜愛的日常選物。

青年局說明，端午「醬享果樂」系列主打梅子、鳳梨與芋頭3款口味，將在地農產與傳統豆瓣工藝結合，開發出酸甜鹹香交織新風味；設計部分以「陶甕長出大樹」象徵志斌食品深耕高雄、持續發酵精神，插畫更融合岡山空軍螺旋槳、鳳梨山丘與高雄特色建築等元素，將城市文化與品牌故事融為一體。

2025年「大港經典升級提案競賽」即將展開，青年局邀請更多青年設計師參與提案，為高雄在地品牌注入創意與活力；競賽相關資訊，可關注高雄市政府青年局官網及FB、IG、LINE@（@youth.kcg）帳號。

青年 設計師 品牌

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