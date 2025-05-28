端午連假墾丁交通管制出爐 墾丁大街2夜實施行人徒步區
端午連假將至，為疏緩返鄉遊子及各地旅客大量湧入之車潮造成交通壅塞，恆春警分局於台26線車城、南灣及墾丁等易壅塞路段及觀光景點，規畫警力加強疏導，將視交通狀況實施車輛調撥及替代道路疏導，並在夜間墾丁大街實施行人徒步區。
車城地區5月30日早上8時至6月1日晚上10時，車城鄉台26線和平路口、中正路口、中山路24巷前及熊家豬腳前分隔島缺口封閉，後灣路與射寮路口至墾4-1號道路二側均禁止停車。
台26線主線道路壅塞時，啟動替代道路方案，南下遊客車輛可自車城鄉海口長灘飯店路口右轉屏152線後，接屏153線至南灣南光路口右轉南下；北上返程車輛可由台26線南灣南光路口左轉接屏153線後，至屏152線車城鄉海口長灘飯店路口左轉台26線繼續北上。
南灣地區5月30日早上8時至6月1日晚上10時，南灣停車場至南灣路與林森巷口道路二側（台26線31K-32K）禁止停車。
墾丁地區5月30日早上8時至6月1日晚上10時，墾丁路（墾丁夏都酒店至墾丁小灣海水浴場）及大灣路道路二側禁止停車。墾丁牌樓至福華飯店周邊道路停車場，可供大型車輛停車處計34席、小型車停車處計約674席。
5月30、31日2日每日晚上6時至10時，墾丁大街實施「人車分流管制」，大街南北2端封閉為行人徒步區，禁止車輛進入墾丁大街，管制措施視人潮及車流狀況提前或延後實施。
台26線南下車輛於墾丁牌樓前右轉行駛大灣路至墾丁青年活動中心右轉接台26線繼續南下；北上車輛則由墾丁青年活動中心前路口左轉大灣路至墾丁牌樓左轉接台26線繼續往北。
警方呼籲，民眾出門前可先了解各項交通疏導措施，並隨時收聽警廣路況報導，即時掌握交通狀況，避開壅塞路段及時段，另也請民眾配合交通疏導管制措施小心駕駛，切勿酒駕、超速及疲勞駕駛，警方將於各重要路段及易肇事地點加強違規取締。
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