快訊

不只李俊俋 張斯綱再爆監委蘇麗瓊搭公務車看牙

輝達總部進駐北士科 華碩施崇棠喊歡迎但「別打這主意」

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄周末韓流拼盤演唱會「世運大道封閉」 曝交通措施

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄世運主場館將舉辦韓流拼盤「KT POP」演唱會，世運大道當天下午4點開始實施交通管制至午夜12點，已規劃捷運加密班次及免費接駁車服務。記者宋原彰／翻攝
高雄世運主場館將舉辦韓流拼盤「KT POP」演唱會，世運大道當天下午4點開始實施交通管制至午夜12點，已規劃捷運加密班次及免費接駁車服務。記者宋原彰／翻攝

高雄世運主場館本周六將舉辦韓流拼盤「KT POP」演唱會，外圍世運大道當天下午4點開始實施交通管制至午夜12點，已規劃捷運加密班次及免費接駁車服務，建議歌迷盡量搭乘捷運、接駁車或步行前往，避免塞車或尋找車位延誤入場時間。

韓流拼盤「KT POP」演唱會31日在高雄世運主場館登場。交通局提醒，為維護參加民眾步行安全，世運大道5月31日16時至24時將全段封閉管制，管制區內除緊急救護車輛、執行公務車輛及接駁車外，其他汽車、機車均禁止通行及停放，周邊道路將加強違規停車拖吊取締。交通局預測左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有車多情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。

交通局補充，參加演唱會活動請盡量搭乘公共運輸，「搭捷運、不開車、少騎車、走路最健康」，有接送需求的民眾，請多加利用外圍捷運站臨停接送，搭捷運至紅線 R17 世運站出站，步行 5~8 分鐘即可抵達世運主場館。另外散場部分，捷運公司已規劃提高捷運疏運量能，縮短班距為3~4分鐘，維持散場動線順暢。

此外，演唱會場將安排免費接駁車，21時30分至23時30分提供「演唱會場-高鐵左營站/台鐵新左營站」散場接駁車服務。本次活動機車臨時停放區規劃於世運主場館西北側，開放時間為5月31日12時至23時，另會場依照慣例「絕不提供汽車停車位」，請民眾不要開車來，以免因為找不到停車位延誤進場時間。

高雄捷運在演唱會結束散場後，將以空車加班車及縮短營運班距做法，往小港方向班距可達3分鐘一班，並提醒旅客3分鐘班距空車會從R17世運站開放載客，切勿搭乘回頭車。當日末班車於24:00由各端點站發車，請旅客留意搭車時間。

演唱會期間，高雄捷運公司將動員超過百名人力進行人潮分流及疏運動線管制。提醒旅客演唱會散場後，站內天橋及部分地面人行道會封閉，若往小港方向旅客請走世運大道北側人行道，由一、二號出入口進站；往岡山方向旅客請先通過世運大道走南側人行道(與往左營高鐵接駁公車同一路線)，由三號出入口進站搭車，籲請歌迷們在散場時務必依照引導牌面或現場人員依序進站搭車。

高雄世運主場館將舉辦韓流拼盤「KT POP」演唱會，世運大道當天下午4點開始實施交通管制至午夜12點，已規劃捷運加密班次及免費接駁車服務。記者宋原彰／翻攝
高雄世運主場館將舉辦韓流拼盤「KT POP」演唱會，世運大道當天下午4點開始實施交通管制至午夜12點，已規劃捷運加密班次及免費接駁車服務。記者宋原彰／翻攝
高雄世運主場館將舉辦韓流拼盤「KT POP」演唱會，世運大道當天下午4點開始實施交通管制至午夜12點，已規劃捷運加密班次及免費接駁車服務。記者宋原彰／翻攝
高雄世運主場館將舉辦韓流拼盤「KT POP」演唱會，世運大道當天下午4點開始實施交通管制至午夜12點，已規劃捷運加密班次及免費接駁車服務。記者宋原彰／翻攝

演唱會 捷運公司 人行道

延伸閱讀

撞期陸高考被家長投訴...張學友東莞演唱會延期舉行

高雄殺人棄屍共犯躲花蓮 警獲報2小時內攻堅逮捕

BLACKPINK重返高雄 陳其邁預估將湧入20萬粉絲

財劃法台南獲163億…藍批「嘴巴說不要」黃偉哲：蓋捷運都不夠

相關新聞

韓流拼盤KT POP演唱會周末高雄登場 YouBike也停運

韓流拼盤「KT POP」演唱會5月31日在高雄世運主場館登場，高雄市警局除了管制周遭交通，附近4處YouBike也暫停營...

高雄加油站動線差、車禍風險大 陳其邁：我也不太敢去

高雄許多加油站進出動線缺乏規劃，出入口標示混亂、緊鄰行穿線、缺乏號誌和緊示看板等，危險狀況頻傳，尤其市區愛國國小、民族國...

端午連假墾丁交通管制出爐 墾丁大街2夜實施行人徒步區

端午連假將至，為疏緩返鄉遊子及各地旅客大量湧入之車潮造成交通壅塞，恆春警分局於台26線車城、南灣及墾丁等易壅塞路段及觀光...

高雄周末韓流拼盤演唱會「世運大道封閉」 曝交通措施

高雄世運主場館本周六將舉辦韓流拼盤「KT POP」演唱會，外圍世運大道當天下午4點開始實施交通管制至午夜12點，已規劃捷...

屏東縣動保條例今起上路 遛狗不繫繩最高開罰1.5萬元

屏東縣動物保護自治條例經農業部核定，本月26日已公告在縣府公報，依地方制度法第32條第4項規定，自治法規自公布或發布之日...

屏東建供水系統 解沿海養殖「水管牆」亂象

屏東沿海地區是養殖重鎮，養殖戶長年私接管線抽取海水，盤根錯節管線危及堤防安全，影響生態及景觀。屏東縣政府打造「下埔頭、大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。