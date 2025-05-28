高雄周末韓流拼盤演唱會「世運大道封閉」 曝交通措施

高雄世運主場館本周六將舉辦韓流拼盤「KT POP」演唱會，外圍世運大道當天下午4點開始實施交通管制至午夜12點，已規劃捷運加密班次及免費接駁車服務，建議歌迷盡量搭乘捷運、接駁車或步行前往，避免塞車或尋找車位延誤入場時間。

韓流拼盤「KT POP」演唱會31日在高雄世運主場館登場。交通局提醒，為維護參加民眾步行安全，世運大道5月31日16時至24時將全段封閉管制，管制區內除緊急救護車輛、執行公務車輛及接駁車外，其他汽車、機車均禁止通行及停放，周邊道路將加強違規停車拖吊取締。交通局預測左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有車多情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。

交通局補充，參加演唱會活動請盡量搭乘公共運輸，「搭捷運、不開車、少騎車、走路最健康」，有接送需求的民眾，請多加利用外圍捷運站臨停接送，搭捷運至紅線 R17 世運站出站，步行 5~8 分鐘即可抵達世運主場館。另外散場部分，捷運公司已規劃提高捷運疏運量能，縮短班距為3~4分鐘，維持散場動線順暢。

此外，演唱會場將安排免費接駁車，21時30分至23時30分提供「演唱會場-高鐵左營站/台鐵新左營站」散場接駁車服務。本次活動機車臨時停放區規劃於世運主場館西北側，開放時間為5月31日12時至23時，另會場依照慣例「絕不提供汽車停車位」，請民眾不要開車來，以免因為找不到停車位延誤進場時間。

高雄捷運在演唱會結束散場後，將以空車加班車及縮短營運班距做法，往小港方向班距可達3分鐘一班，並提醒旅客3分鐘班距空車會從R17世運站開放載客，切勿搭乘回頭車。當日末班車於24:00由各端點站發車，請旅客留意搭車時間。