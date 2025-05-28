屏東縣動保條例今起上路 遛狗不繫繩最高開罰1.5萬元

屏東縣動物保護自治條例經農業部核定，本月26日已公告在縣府公報，依地方制度法第32條第4項規定，自治法規自公布或發布之日起算至第3天起發生效力，今28日起正式上路，未來民眾遛狗未繫繩經勸導不聽、未經許可持有獸鋏都將開罰。

屏東縣府農業處長鄭永裕說，現行動保法中動物出入公共場所僅有需7歲以上的人伴同規定，但是實務上常見飼主帶寵物散步，因未繫鏈繩，而引發追車（人）或追咬其他動物事件，自治條例施行後如果寵物未繫繩、使用箱籠或其他適當防護措施，遭檢舉確認身分且勸導不改善者將裁處新台幣1500元以上1萬5000元以下罰鍰，並得按次裁罰。

農業處指出，屏東縣動物保護自治條例共14條，除遛狗應繫繩，針對獸鋏也增加未經許可不得持有的規定，違者依自治條例最高也可處1萬5000元以下罰鍰，並且按次裁處。