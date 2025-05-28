韓流拼盤KT POP演唱會周末高雄登場 YouBike也停運

韓流拼盤「KT POP」演唱會5月31日在高雄世運主場館登場，高雄市警局除了管制周遭交通，附近4處YouBike也暫停營運。

高雄市警局交通大隊表示，這次演唱會結合多組韓國人氣偶像團體演出，將吸引大批粉絲湧入高雄，為確保活動期間交通順暢及民眾安全，警方安排警力300名警力、103名義交協助周邊路段交通疏導。

警方表示，5月13日下午4時至5月14日，將管制世運大道交通，車輛禁止進入，散場時，針對左楠路與世運大道路口、軍校路與世運大道路口等重要路口，加派警力疏導人潮，對散場時搭乘捷運的民眾，於世運大道南北2側人行道採取「南北向分流」模式，分散人潮。

演唱會會場周邊僅提供軍校路608巷，以及軍校路西側路邊汽車停車格供機車臨時停放，共約1500席。

警方表示，市府交通局為配合交通管制，也協商YouBike廠商，在活動期間暫停週周邊4站YouBike營運，包括國家運動訓練中心大門、世運大道、捷運R17世運站1號出口、世運主場館。