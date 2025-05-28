高雄旗津租騎樓停車 最高罰2400元

高雄旗津假日湧入遊客，老街周邊停車位不足，在地民眾將騎樓、空地租售給旅客停放，壓縮其他住戶停車空間，騎樓停車影響行人安全，警方去年至今僅取締騎樓違規停車3件；交通局表示，騎樓遭占用做商業活動，可開罰2400元以下罰鍰，會加強稽查。

旗津區旗津三路每到周末，當地民眾會向路過汽車揮手示意，多以3小時100元將自家或鄰居騎樓提供旅客停放，增加額外收入。市議員范織欽表示，當地居民在假日常找不到停車位，最後只能到旗津二路、三路周邊合法停車塲，停車費動輒500至1000元。市議員蔡金晏說，當地住戶將自家空地、私有車位短暫租售，恐違反停車場法，但若合乎法規和確保人行安全，適當滿足旅客停車需求無可厚非。

高市2022年公告放寬機車可沿騎樓外緣停放，需保留至少1.5公尺人行空間，但汽車仍不允許停放騎樓。律師楊岡儒說，旅客停放騎樓，經檢舉可開罰單和拖吊，但提供停放和收費的住戶卻不用被罰，「狀況很微妙」。

交通局表示，騎樓是公眾通行道路，若作為工作場所，占用道路商業活動，可處行為人1200元以上、2400元以下罰鍰。