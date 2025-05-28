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屏東建供水系統 解沿海養殖「水管牆」亂象

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
屏東沿海地區是養殖重鎮，養殖戶長年私接管線抽取海水，盤根錯節「水管牆」不但危及堤防安全，也影響生態及景觀。記者潘奕言／攝影
屏東沿海地區是養殖重鎮，養殖戶長年私接管線抽取海水，盤根錯節「水管牆」不但危及堤防安全，也影響生態及景觀。記者潘奕言／攝影

屏東沿海地區是養殖重鎮，養殖戶長年私接管線抽取海水，盤根錯節管線危及堤防安全，影響生態及景觀。屏東縣政府打造「下埔頭、大庄及東海養殖生產區海水供水系統」，昨動土，預計2027年3月完成第一階段，提供養殖戶乾淨海水，當地生態及景觀將大幅改善。

屏東林邊、佳冬、枋寮3鄉早年因淡水養殖超抽地下水，地層下陷嚴重；縣府輔導轉型海水養殖，為抽取海水，養殖戶大量設管線跨越堤防，盤根錯節的「水管牆」形成另類世界奇觀，影響海堤構造且妨礙景觀。

5年多前佳冬鄉塭豐海水供水站設立，改善養殖戶私設取水管線亂象。縣府依此成功經驗規畫下埔頭、大庄及東海養殖生產區海水供水系統，完工後可供給377公頃養殖區、近300養殖戶乾淨海水。縣長周春米表示，該工程約35億元，是近年來屏東縣除交通建設外最大工程。

漁業署長王茂城說，工程完成後拆除管線，配合生態島社區發展觀光，打造生產、生態、生活「三生一體」的新養殖專區。

觀光 生態 漁業署 屏東

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