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馬祖東引獲「國際慢城」認證 成離島首例、全台第七
連江縣東引鄉正式通過義大利「國際慢城組織」（Cittaslow International）認證，成為全國第7個、也是離島地區首個獲得慢城標章的鄉鎮。連江縣政府今天表示，這項殊榮不僅代表東引在生活品質、永續發展、生態保育與文化保存等面向的努力受到國際肯定，也象徵著東引成為海內外旅客體驗「慢遊」生活的新選擇。
國際慢城組織秘書長Pier Giorgio Oliveti今天正式通知東引鄉長林德建，歡迎東引加入來自全球33國、305個慢城市組成的大家庭，此次申請始於離島第5期綜合建設計畫，在南華大學與鄉公所3年籌備下，東引以77.38高分通過審核。
東引擁有星空、海風、純淨海岸線與豐富軍事文化，長期推動社區營造與文化保存，與慢城理念高度契合。連江縣政府指出，此認證有助提升地方品牌辨識度，並吸引關注深度旅遊與永續價值的國內外遊客。
連江縣府也宣布2025年「台灣慢城年」將在東引舉辦，並結合「第3屆馬祖國際藝術島」系列活動，讓東引成為文化與觀光並進的永續典範，未來也將與鄉公所合作舉辦慢食節等活動，作為地方轉型的新動力。
鄉長林德建表示，慢城認證是屬於全體鄉親的共同旅程，更是東引與世界展開對話的起點，未來將持續深化慢城核心價值，打造具國際視野與地方特色的永續島嶼。
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