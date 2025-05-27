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議員盼加開台馬雙向夜航 連江交旅局：須中央同意

中央社／ 連江縣27日電

連江縣議會今日議程由連江縣交通旅遊局報告，多位議員關心台馬船舶雙向夜航、霧季疏運等議題，交旅局長陳如嵐回應時坦言，雙向夜航卡在經費，需中央同意才有機會。

國民黨籍議員周瑞國、陳玉發質詢時指出，台馬交通船雙向夜航，希望能於現行的週日外，於週五晚間加開船班，增加遊客與在地民眾交通便利性，並減少因天候滯留馬祖機率。但霧季期間若加開疏運船班時，交旅局應精準掌握旅客人數，避免因搭乘人數不如預期而浪費公帑。

連江縣政府交通局長陳如嵐回覆，113年台馬交通船「台馬之星」週日夜航的搭乘率約在57%，若僅計算臥鋪，搭乘率可超過7成。如果要加開週五夜航，依照法規，台馬間船舶營運費用應由中央政府全額負擔，夜航能否加開班次全看經費是否能支應，此部分須由交通部航港局核定。

至於霧季疏運，陳如嵐說，今年度原則滯留旅客需超過150人，才會啟動疏運程序。若機場於上午關閉，海象許可的話，就會優先加開單程僅3小時，往返台北港的交通船「南北之星2號」。若機場於下午關閉，或考量海象等條件，就以至基隆港的「台馬之星」執行夜航。

陳如嵐說，其中「南北之星2號」為民間業者所有，根據合約，每趟來回合計載客人數只要達到418人，也就是平均搭乘率超過65%，縣府便不需支付業者任何費用。故在松山機場與馬祖南竿機場、北竿機場皆有一定滯留客，且海象許可狀況下，未來傾向優先調度「南北之星2號」疏運。

馬祖 松山機場

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