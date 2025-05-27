連江航業董事長朱秀平辭職 送議會報告未改遭質疑

連江縣政府所屬連江航業董事長朱秀平日前請辭獲准，議員陳書建質疑縣府送交議會報告仍由朱秀平掛名董事長，質疑縣府做事敷衍。連江縣副縣長陳冠人說，董事長暫時空缺，交通旅遊局已負起監督責任，運作正常。

連江縣議會第8屆第5次定期大會，今天進行連江縣交通旅遊局與所屬單位工作報告。國民黨籍議員陳書建質詢時指出，連江航業前董事長朱秀平已於日前辭職，但今天拿到該公司工作報告，封面仍為董事長朱秀平，且未寫明職務代理人，質疑已離職的董事長該如何向議會報告。

陳書建說，整份書面報告敷衍程度不僅於此，包括船舶「東海明珠」維修延宕案的責任歸屬問題、訴訟進度等內容含糊其詞外，報告提到該公司尚有貸款合計約新台幣8000萬元，年初已償還2000萬，但「尚有3500萬貸款」，不解連單純債務數字都能算錯，站在監督立場很難跟民眾交代。

連江縣副縣長陳冠人於議場回覆，朱秀平日前以健康因素向縣長王忠銘請辭獲准，並於20日起生效。其職務由經理高凡鈞暫代。董事長一職雖暫時空缺，但交通旅遊局已負起監督責任，連江航業公司運作目前一切正常。

至於「東海明珠」修繕延宕案，陳冠人說，目前縣府已組成專案小組，由秘書長張龍德主導，針對相關法令程序及爭議求償事宜等皆在進行中，該求償的一定會求償，且縣長王忠銘會負起最後責任，盼社會大眾放心。