台東推共享單車、汰換交通船 饒慶鈴蟬聯五星縣長

台東縣長饒慶鈴去年首度贏得五星縣長封號，今年再度與高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠及雲林縣長張麗善獲得五星縣市殊榮。饒慶鈴表示，這是鄉親與縣府團隊共同努力的成果，未來會在多元長照及降低新手爸媽育兒成本等施政持續努力。

自2020年起，台東縣連續四年獲得4.5星，直至去年首奪5星。「遠見雜誌」公布，今年共有饒慶鈴在內的五位縣市首長榮獲五星殊榮，施政總分排名全國前三，八大施政面向整體分數非六都排名第3，其中環保、警政治安、道路與交通、消防與公共安全表現亮眼，穩居13縣市領先位置。

「很開心縣民再次給台東縣府團隊五星認證！」饒慶鈴今天在議會受訪說，現在大環境風雨飄搖，此認證對團隊是最好的鼓勵，她將持續帶著縣民期待往下一年邁進。

饒慶鈴說，這次在交通、治安及環境永續議題上獲得很高評價，主要是縣府突破很多限制，如將YouBike帶到台東及汰換離島交通船，地方與中央合作，帶給鄉親更便利生活。後續會在智慧便利生活及多元長照服務努力，並提供更多托嬰服務，降低新手爸媽育兒成本。

縣府說明，近年推動「慢經濟、快效率」政策，包括啟用YouBike擴大低碳出行、離島交通船汰舊換新，以及強化與南島語族的文化交流。此外，台東是全國唯一連續3年新生兒正成長的縣市，縣府推動職場托育補助、強化縣立幼兒園建設，提升育兒友善環境，公共空間與兒童遊戲設施持續優化，打造共融休憩場域。