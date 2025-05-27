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BLACKPINK重返高雄 陳其邁預估將湧入20萬粉絲

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
南韓女團BLACKPINK10月將二度到高雄開唱，市長陳其邁預估門票會秒殺，所以請大家要先做好準備。記者徐白櫻／翻攝
南韓女團BLACKPINK10月將二度到高雄開唱，市長陳其邁預估門票會秒殺，所以請大家要先做好準備。記者徐白櫻／翻攝

南韓女團BLACKPINK今年10月將二度到高雄開唱，市長陳其邁也在臉書歡迎天團再度降臨高雄，他表示，BLACKPINK是大家非常喜愛的團體，會做最好準備歡迎所有粉絲，預估屆時會湧入20萬粉絲來高雄，他近期有跟國內外大型經紀公司交換意見，有機會邀請其他知名歌手來台演唱。

市長陳其邁今天下午在市府受訪，針對南韓女團BLACKPINK二度來高雄發表看法。陳其邁說，此事是透過經紀人密集磋商促成，BLACKPINK是世界級天團，過去在34個國家巡迴，超過180萬人參與，可以說是大家都非常喜歡的團體。

陳其邁強調，市府也很努力展現誠意，才促成這次在10月18、19日再度重返高雄，所以當然會做好準備熱烈歡迎所有粉絲來高雄，最重要是，6月12日早上11點搶票，那一定是秒殺，所以大家要先做好準備。

陳其邁也被問及，預計演唱會可為高雄帶來多少經濟效益？陳其邁說，上次BLACKPINK來現場內部5萬多人，外面也有差不4.5萬人，總數近10萬人，所以兩晚約有20萬粉絲來高雄。

此外，很多人粉絲敲碗希望市長爭取美國流行歌手女神卡卡（Lady Gaga）或英國流行歌手愛黛兒（Adele）等人也可以來高雄開唱。陳其邁說，前幾天有跟國內外大經紀公司座談交換很多意見，努力中請大家拭目以待，相信會有機會。

高雄市 陳其邁 粉絲 BLACKPINK

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