戰地坑道變酒窖 金門推「將軍酒」向三軍將領致敬

金門縣政府與金門酒廠實業股份有限公司攜手推出「夏興坑道儲酒銀行—將軍酒窖」專案，將戰地遺址夏興坑道活化轉型為頂級高粱酒儲藏空間，專為退役及現役三軍將領量身打造；金酒公司董事長吳昆璋表示，限量1200罈，已經賣出400罈，相信很快就會銷售一空，他也預告下一波還會推出「杏林酒窖」，向曾在金門服務的醫護人員致敬。

「將軍酒窖」於今日下午舉行啟用儀式，包括金門副縣長李文良、金防部副指揮官李其桓、金酒董事長吳昆璋、總經理丁丞康與多位退役將領出席，現場「星」光熠熠；金門籍退役中將黃奕炳、王世塗等人也親自到場見證揭牌。

吳昆璋指出，夏興坑道位於金門東北角，原為軍事防禦設施，在金門縣長陳福海發想下，由縣府整合財政處、林務局、養工所、金城與金湖鎮公所等單位聯合會勘整修，具備恆溫15至25°C、濕度約85%的絕佳條件，適合高粱酒陳放熟成，成為珍釀儲藏的理想之地。

「將軍酒窖」限量1200罈、每罈20公升、59.2度的金門高粱酒，僅供退役與現役三軍將領認購，每位最多可認購9罈，價格依數量優惠，單罈由原價2萬3500元起，最低至2萬1000元，並以儲酒券為購買憑證，提供免費儲藏三年，屆滿後發給窖藏證書。即日起開放認購至8月31日，數量有限，售完為止。吳昆璋透露，目前已售出近400罈，尚未公開行銷即廣獲好評，顯示市場潛力強勁。

吳昆璋表示，金酒自2007年推動坑道儲酒概念，推出「經武酒窖」與「長江酒窖」系列產品深獲市場青睞，30公升儲酒價值已翻倍成長，500公升陶罈更成企業爭購焦點。「將軍酒窖」延續這股熱潮，透過軍人文化與酒香結合，不僅尊崇軍人，也實踐「藏富於民」理念，提升高粱酒的投資與收藏價值。

曾任金門軍醫的少將戴明正表示，他80年剛畢業，就抽到「金馬獎」，當時到花崗石醫院服務2年，後來88年又來服務1年，早把金門當作第二個家鄉；他說，能在30年後回到當年服役地點，並於熟悉的坑道中藏酒，意義非凡，戴說，「這不只是榮耀，也是很好的投資，他就認購了9罈，也會鼓勵同袍響應。」；戴透露，未來「杏林酒窖」推出時還要再買。

中將黃奕炳則表示，看到縣府與酒廠共同活化戰地坑道，感到相當有意義，他也建議，後續應該可規劃如「袍澤酒窖」、「老兵酒窖」等主題，讓更多不同階層的軍人都能購買。

李文良指出，「將軍酒窖」源自縣長陳福海的構想，是金門坑道再利用與酒業品牌行銷的創新示範，也有助觀光發展與文化傳承。他表示，金門坑道數量眾多，未來還有「士官」、「士兵」、「醫師」等不同主題可進一步規劃，成為金門發展觀光酒窖產業的新契機。

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