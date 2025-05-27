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屏東能為何台東不能？ 民代要饒慶鈴爭取台積電進駐

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣議員陳宏宗今天質詢時建議縣府努力招商，爭取台積電到台東設廠。圖／台東縣議會提供
台東縣議員陳宏宗今天質詢時建議縣府努力招商，爭取台積電到台東設廠。圖／台東縣議會提供

台積電陸續南下高雄、屏東拓展版圖，上下游廠商隨之設廠，創造就業機會。台東縣議員陳宏宗說，知本海濱的捷地爾開發區光電發展不成，土地閒置多年，希望縣府團隊加把勁努力招商。縣長饒慶鈴回應，會積極爭取努力招商。

縣議員陳宏宗今天在議會質詢，事先準備「歡迎台積電來台東設廠」海報，一上場就要求縣府比照其他縣市爭取台積電進駐設廠，並提出知本捷地爾開發區可納入考量。

陳宏宗表示，台東發展不該侷限於農業與觀光，應該跳脫既有框架；捷地爾開發區閒置多年，發展棒壘球場或光電都不順利，近日法院還判決縣府應歸還業者1.1億元履約保證金，這塊地並非全是濕地，還有100多公頃可開發。

「如果屏東能成功爭取，台東憑什麼不能？」陳宏宗大膽提出願景，建議縣府重新評估將捷地爾開發區打造成高科技產業聚落，要求縣府積極爭取台積電來台東設廠。

陳宏宗發言後，逐一詢問現場備詢的縣府各局處首長看法。縣長饒慶鈴答詢說，台積電若在台東設研發中心很不錯，會向台積電爭取評估可行性。副縣長王志輝則認為，台積電設廠要優先克服水電問題，需進一步研擬細節。

陳宏宗 台積電 台東

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