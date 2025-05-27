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BLACKPINK重返高雄開唱 陳其邁預告：還有大咖歌手在談
韓國女團BLACKPINK今天宣布將於10月18、19日到高雄國家體育場開唱。市長陳其邁今天說，市府會做好準備迎接粉絲，他並透露仍在跟幾家經紀公司洽談，還有大咖歌手「有機會來」。
BLACKPINK今天透過主辦單位宣布將帶著2025世界巡迴BLACKPINK WORLD TOUR IN KAOHSIUNG，於10月18、19日到高雄國家體育場開唱，此次巡演不僅是亞洲場次第1站，也是BLACKPINK第2次登上高雄國家體育場舞台。
對此，陳其邁今天下午出席活動時接受媒體聯訪表示，BLACKPINK是世界知名團體，也是大家很喜歡的團體，市府很努力展現誠意，透過經紀人密集磋商邀約。
陳其邁說，這次BLACKPINK將在10月18日及19日重返高雄開唱，市府當然會做好最佳準備，熱烈歡迎所有粉絲來到高雄，「最重要的是，6月12日早上11時開始搶票，那一定是秒殺，大家要做好心理準備」。
被問到有民眾希望陳其邁也能爭取美國流行歌手女神卡卡（Lady Gaga）或英國流行歌手愛黛兒（Adele）等人開唱，陳其邁說，前幾天有跟幾個國內外大的經紀公司舉行座談，交換很多意見，「努力中，拭目以待，有機會來、有機會來」。
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