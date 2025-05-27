金門銅牆山營區重啟 昔日駐守老兵再聚首回憶湧上心頭

見證金門西南角防衛要地歷史的「銅牆山營區」（W057據點），今日正式對外啟用，5位曾駐守該地的老兵回到熟悉崗哨，共同見證營區修復完成、風華再現的時刻，營區重啟不僅強化金門國家公園的軍事史蹟保存，更喚醒一段段塵封心底的軍旅記憶。

今日啟用典禮中，金門國家公園管理處特別邀請5位曾駐守翟山連的老兵回娘家，包括林棋楊、王培良、陳國榮、林柏瀚與王建元，目前在台南市政府服務的王建元回憶起1980至1982年間在銅牆山服役時，常以六〇迫砲與五〇機槍驅離越界漁船，守備任務嚴峻，曾用掉多達200張電話卡與親人聯繫。

王建元感性表示，「5年前第一次回來時，看到營區感動哭了，戰備很苦，但跟弟兄的情誼是一輩子的牽掛。」所以他每年都會回來參加「老兵召集令」，這次更在他積極聯繫下，5位老兵得以重聚，看到營區煥然一新，人人心中滿是感動。

據點內部陳列大量歷史照片，很多由當年駐地老兵林子清提供，他說，「以前很愛拍照，這次剛好派上用場」；林子清細數牆上的相片，滿是回憶，他說，記得冬天特別濕冷，每天的工作就是忙著割草、站衛兵，現在能看到當時的生活紀錄公開展示，既感動又驕傲，彷彿那些記憶一幕幕又浮現眼前。

活動導覽由曾任陸軍158師連長的范姜輝擔綱，當年正是建造此據點的「誠實部隊」成員之一，他以豐富軍事背景與專業解說，向來賓講述據點配置、火力部署及防守戰略，讓人更深入理解銅牆山的重要性。

銅牆山營區位於金門西南海隅，掌控西南沿海水域要衝，為國軍早年防禦重地。金門縣議員董森堡指出，該據點於民國49年由陸軍五八師一七四團一營一連一排官兵炸石築造，利用當地花崗岩塊堆砌出堅固堡體，設有營舍、庫房與上下兩層交錯的地下坑道系統。據點設置高聳石牆、砲堡與伏地堡，火力涵蓋密集，被譽為「銅牆鐵壁」。

更具歷史價值的是，坑道內仍保留「誠實」二字落款與建造官兵題名，為當年部隊精神的具體象徵。董森堡表示，國軍當年為彰顯據點戰力，將原稱「赤山」的W057據點命名為「銅牆山」，而鄰近的「翟山」W056據點則改稱「鐵壁山」，兩地並稱「銅牆鐵壁」，共同守護金門西南防線。