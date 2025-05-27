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台灣第7個慢城 連江縣東引鄉獲國際認證

中央社／ 連江縣27日電

連江縣政府今天宣布，東引鄉正式完成國際慢城組織（CittaslowInternational）認證程序，成為全台第7個慢城認證鄉鎮，將以此建立具國際共通語言的永續觀光品牌

連江縣政府今天發布新聞稿指出，秉持觀光立縣核心發展理念，盼透過東引鄉獲得慢城國際標章，建立縣內具國際共通語言的永續觀光品牌。東引鄉慢城申請始於第5期離島綜合建設計劃，在南華大學輔導與鄉公所積極推動下，經3年籌備執行，最終以77.38的高分通過認證。

連江縣政府指出，東引鄉擁有豐富自然生態與緩慢生活節奏，且長期重視在地文化保存與社區凝聚力營造等動能，與慢城精神高度契合。獲得國際慢城組織認證，除象徵獲國際性肯定外，亦將提升地方品牌辨識度，並吸引更多關注永續與深度旅遊的國內外遊客。

縣政府透過新聞稿強調，已成功爭取2025年台灣慢城年於東引鄉舉行，屆時將結合「第3屆馬祖國際藝術島」，展現連江縣以文化與永續為核心的治理成果，並讓東引成為國際永續觀光的嶄新典範；今後更將與東引鄉公所合作舉辦慢食節等系列活動，成為地方轉型新動力。

東引鄉長林德建透過社群媒體（Facebook）指出，東引有星空、海風與純淨海岸線，珍惜在地故事與軍事文化記憶。慢城認證為屬於全體鄉親的共同旅程，更是東引與世界對話的開始，未來東引鄉將持續落實慢城精神，不只要「慢」得有價值，更要「慢」得有故事、有溫度。

源起義大利的「國際慢城」，透過放慢城鎮生活節奏，落實慢活、慢食、漫遊，已發展至全球多國、296個城鎮獲認證。2014年花蓮鳳林鎮成為全台首獲認證的慢城，隨後嘉義大林、苗栗三義與南庄、屏東竹田鄉、台東池上鄉也獲得認證。

義大利 永續 品牌

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